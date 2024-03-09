رئيس الوزراء الإسباني يعلن نيته طرح الاعتراف بالدولة الفلسطينية على البرلمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9آذار (بترا)- أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت أنه سيقترح على البرلمان التصويت لصالح اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية ولايته في العام 2027.
ووفقاً لـ (فرانس برس)، قال سانشيز خلال فعالية نظمها الحزب الاشتراكي في بلباو: "خلال ولاية هذا المجلس التشريعي، سأقترح على البرلمان اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من قناعة أخلاقية ومن أجل قضية عادلة وأيضا لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها لدولتين هما إسرائيل وفلسطين، أن تتعايشا بسلام وأمن".
وسبق أن أعرب سانشيز عن رغبته في اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، بدون أن يحدد موعدا لذلك، فيما تُعدّ بلاده من بين دول الاتحاد الأوروبي الأشدّ انتقادًا لإسرائيل منذ بدء عدوانها على غزة.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
09/03/2024 22:09:40
MENAFN09032024000117011021ID1107956167
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