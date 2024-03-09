رئيس الوزراء الإسباني يعلن نيته طرح الاعتراف بالدولة الفلسطينية على البرلمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9آذار (بترا)- أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت أنه سيقترح على البرلمان التصويت لصالح اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية ولايته في العام 2027.

ووفقاً لـ (فرانس برس)، قال سانشيز خلال فعالية نظمها الحزب الاشتراكي في بلباو: "خلال ولاية هذا المجلس التشريعي، سأقترح على البرلمان اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من قناعة أخلاقية ومن أجل قضية عادلة وأيضا لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها لدولتين هما إسرائيل وفلسطين، أن تتعايشا بسلام وأمن".

وسبق أن أعرب سانشيز عن رغبته في اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، بدون أن يحدد موعدا لذلك، فيما تُعدّ بلاده من بين دول الاتحاد الأوروبي الأشدّ انتقادًا لإسرائيل منذ بدء عدوانها على غزة.

--(بترا)

أ ن/أز/ هـ ح

09/03/2024 22:09:40