اختيار الأميرة آية بنت فيصل عضوا بالاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- اختارت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا، في اجتماعها الذي عقد اليوم السبت، سمو الأميرة آية بنت فيصل، عضواً بمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة.

وجرى اختيار سمو الأميرة آية، التي ترأس الاتحاد الأردني لكرة الطائرة وتحمل عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية، خلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

كما تم اختيار رئيس اتحاد غرب آسيا رئيس الاتحاد القطري علي الكواري، ورئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد البحريني الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ورئيس الاتحاد العُماني إبراهيم المقبالي أعضاءً في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي ترأسه القطري علي الكواري، جرى انتخاب نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطائرة جهاد قطيشات نائبا لرئيس اتحاد غرب آسيا، وعضوا بالمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة.

ومنح رئيس اتحاد غرب آسيا سمو الأميرة آية بنت فيصل شهادة شكر وتقدير، نظراً للدور الكبير الذي لعبه الاتحاد الأردني في تطوير لعبة الكرة الطائرة في منطقة غرب آسيا من خلال استضافة البطولات والدورات التدريبية التحكيمية، ومشاركة المنتخبات الوطنية والأندية الأردنية في بطولات ونشاطات غرب آسيا.

--(بترا)

خ خ/أز/ هـ ح

09/03/2024 22:03:01