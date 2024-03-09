الآلاف يتظاهرون في فرنسا لوقف الإبادة الجماعية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- تظاهر آلاف الأشخاص في باريس وعدة مدن فرنسية، اليوم السبت، للمطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.

ووفقا لـ (فرانس برس)، شارك في تظاهرة باريس 11500 متظاهر، بحسب الشرطة، فيما أعلنت إحدى الجهات المنظمة للتظاهرة مشاركة 60 ألف شخص.

وجاءت التظاهرة بدعوة من ائتلاف "طوارئ فلسطين" ودعم من حزب "فرنسا الأبية" اليساري، وحمل خلالها المتظاهرون لافتات كتب عليها "أنقذوا غزة" ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، وهتفوا "أوقفوا الإبادة" و"إسرائيل، فصل عنصري، مقاطعة" و"فلسطين حرة".

وشارك في التظاهرة زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، ورئيسة قائمة الحزب في الانتخابات الأوروبية مانون أوبري، والناشطة الفرنسية الفلسطينية ريما حسن المرشحة على القائمة الانتخابية أيضا، والتي قالت إن "صوت فرنسا مهم ويجب أن يتردد صداه في البرلمان الأوروبي أكثر من أي وقت مضى من أجل التوصل إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار والسلام بين الشعوب".

كما تظاهر في ليون (جنوب شرق) نحو 750 شخصا، بحسب المحافظة، في وسط المدينة خلف لافتة كبيرة كتب عليها "ارفعوا الحصار الإجرامي عن غزة"، فيما تم تنظيم "مسيرة سلام" في ستراسبورغ لـ36 كيلومترا، وهي المسافة بين مدينتي غزة ورفح.

--(بترا)

أ ن/أز/ هـ ح

09/03/2024 22:01:23