الآلاف يتظاهرون في فرنسا لوقف الإبادة الجماعية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)- تظاهر آلاف الأشخاص في باريس وعدة مدن فرنسية، اليوم السبت، للمطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.
ووفقا لـ (فرانس برس)، شارك في تظاهرة باريس 11500 متظاهر، بحسب الشرطة، فيما أعلنت إحدى الجهات المنظمة للتظاهرة مشاركة 60 ألف شخص.
وجاءت التظاهرة بدعوة من ائتلاف "طوارئ فلسطين" ودعم من حزب "فرنسا الأبية" اليساري، وحمل خلالها المتظاهرون لافتات كتب عليها "أنقذوا غزة" ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، وهتفوا "أوقفوا الإبادة" و"إسرائيل، فصل عنصري، مقاطعة" و"فلسطين حرة".
وشارك في التظاهرة زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، ورئيسة قائمة الحزب في الانتخابات الأوروبية مانون أوبري، والناشطة الفرنسية الفلسطينية ريما حسن المرشحة على القائمة الانتخابية أيضا، والتي قالت إن "صوت فرنسا مهم ويجب أن يتردد صداه في البرلمان الأوروبي أكثر من أي وقت مضى من أجل التوصل إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار والسلام بين الشعوب".
كما تظاهر في ليون (جنوب شرق) نحو 750 شخصا، بحسب المحافظة، في وسط المدينة خلف لافتة كبيرة كتب عليها "ارفعوا الحصار الإجرامي عن غزة"، فيما تم تنظيم "مسيرة سلام" في ستراسبورغ لـ36 كيلومترا، وهي المسافة بين مدينتي غزة ورفح.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
09/03/2024 22:01:23
MENAFN09032024000117011021ID1107956165
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