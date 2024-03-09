الفيصلي يتفوق على معان في دوري المحترفين
التاريخ
3/9/2024 2:28:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)- تفوق فريق الفيصلي على نظيره معان ضمن الأسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.
وفاز الفيصلي في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، بـ 5 أهداف دون مقابل سجلهم يوسف ابو جلبوش رونالد وانجا (هدفان) وعارف الحاج وبكر كلبونه.
وبهذا الفوز، رفع الفيصلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد معان عند 14 نقطة في المركز الثامن.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
09/03/2024 21:58:20
MENAFN09032024000117011021ID1107956164
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