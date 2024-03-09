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الفيصلي يتفوق على معان في دوري المحترفين

3/9/2024 2:28:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- تفوق فريق الفيصلي على نظيره معان ضمن الأسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.
وفاز الفيصلي في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، بـ 5 أهداف دون مقابل سجلهم يوسف ابو جلبوش رونالد وانجا (هدفان) وعارف الحاج وبكر كلبونه.
وبهذا الفوز، رفع الفيصلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد معان عند 14 نقطة في المركز الثامن.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
09/03/2024 21:58:20

MENAFN09032024000117011021ID1107956164

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