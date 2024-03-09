أبو السمن والنابلسي يتفقدان العمل بمشروع مركز شباب وشابات السلط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)-تفقد وزيرا الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن والشباب محمد النابلسي، اليوم السبت، مشروع مركز شباب وشابات والسلط الذي تنفذه الوزارة بقيمة مليون دينار.
وبحسب بيان الوزارة، استمع أبو السمن والنابلسي إلى عرض حول سير العمل في المشروع ونسب الإنجاز فيه، داعين المعنيين إلى تسريع وتيرة الإنجاز لإنهاء العمل ضمن المدة القانونية لعقد المقاولة.
ويتضمن المشروع إنشاء مبنى مركز شباب وشابات السلط وبمساحة إجمالية تقدر بـ 1138 مترا مربعا، ويشمل جميع الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، إضافة إلى التصميم الإنشائي للهيكل الخرساني للمباني فوق منسوب المدة الأرضية بنظام الخرسانة مسبقة الصب.
وتتوزع مساحة المبنى الرئيسي للمشروع على طابق أرضي وأول، حيث توفر الطوابق كافة الخدمات المطلوبة لمبنى الشباب والشابات منها قاعات متعددة الأغراض ومختبرات حاسوب وعدة مكاتب، ويتوسط هذه الدوائر البهو الذي يعمل كموزع رئيسي لكافة المكاتب والغرف أيضاً.
ويشغل الطابق الأول مكاتب ومسرح وصالة رياضية، إضافة إلى الأعمال الخارجية التي تتضمن ملعب وساحات وكراج للسيارات والمدخل الرئيسي وخزان للمياه.
- -(بترا)
م ح/أز/ هـ ح
09/03/2024 21:57:39
MENAFN09032024000117011021ID1107956163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.