أبو السمن والنابلسي يتفقدان العمل بمشروع مركز شباب وشابات السلط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)-تفقد وزيرا الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن والشباب محمد النابلسي، اليوم السبت، مشروع مركز شباب وشابات والسلط الذي تنفذه الوزارة بقيمة مليون دينار.

وبحسب بيان الوزارة، استمع أبو السمن والنابلسي إلى عرض حول سير العمل في المشروع ونسب الإنجاز فيه، داعين المعنيين إلى تسريع وتيرة الإنجاز لإنهاء العمل ضمن المدة القانونية لعقد المقاولة.

ويتضمن المشروع إنشاء مبنى مركز شباب وشابات السلط وبمساحة إجمالية تقدر بـ 1138 مترا مربعا، ويشمل جميع الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، إضافة إلى التصميم الإنشائي للهيكل الخرساني للمباني فوق منسوب المدة الأرضية بنظام الخرسانة مسبقة الصب.

وتتوزع مساحة المبنى الرئيسي للمشروع على طابق أرضي وأول، حيث توفر الطوابق كافة الخدمات المطلوبة لمبنى الشباب والشابات منها قاعات متعددة الأغراض ومختبرات حاسوب وعدة مكاتب، ويتوسط هذه الدوائر البهو الذي يعمل كموزع رئيسي لكافة المكاتب والغرف أيضاً.

ويشغل الطابق الأول مكاتب ومسرح وصالة رياضية، إضافة إلى الأعمال الخارجية التي تتضمن ملعب وساحات وكراج للسيارات والمدخل الرئيسي وخزان للمياه.

- -(بترا)

م ح/أز/ هـ ح

09/03/2024 21:57:39