إشهار ديوان شعري بعنوان عاشق وكفى للشاعر الطيار في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 9 آذار (بترا)- نظم ملتقى شعلة اليرموك الثقافي، وبالتعاون مع 12 هيئة ثقافية من محافظة إربد ولواء بني كنانة في قاعة بلدية إربد مساء اليوم السبت، حفلا لإشهار ديوان شعري بعنوان: "عاشق وكفى"، للشاعر الدكتور إبراهيم الطيار.
وخلال الحفل الذي أداره الأديب موسى النعواشي، جرى عرض فيديو وثائقي تحدث عن الديوان الشعري، فيما أثنى الدكتور حسن النعامنة باسم الهيئات الثقافية المشاركة في الحفل، على مفهوم الشراكة والتعاون الثقافي، داعياً لإنشاء اتحاد رسمي للهيئات الثقافية المختلفة.
بدوره، أشاد مدير ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول بالعمل الثقافي الجاد والمنظم وما يعكسه من رقي وحضارة ووعي للقائمين على العمل.
من جهته، قدم الدكتور أحمد النوتي ورقة نقدية حول الديوان الشعري، موضحا أن نصوص الديوان منضوية تحت عنوانه ومتنوعة في العشق والمضامين.
وتحدث الشاعر والناقد عبدالرحيم جداية عن مفهوم الخفاء والتجلي في ديوان "عاشق وكفى"، رابطاً مضمون الديوان بالمفهومين، فيما تناول الروائي محمد فتحي المقداد في إضاءته على الديوان مفهوم المكان والارتباط به وموضحاً ذلك من خلال الأمثلة.
وربط أمين سر ملتقى شعلة اليرموك، خالد الطيار، بين قصائد الديوان وقصة تحاكي موضوعات القصائد المتنوعة، كما ألقى الشاعر محمد علي العودات نصوصاً شعرية مختلفة من الديوان الشعري ومن شعره.
وفي ختام الحفل، قرأ الشاعر الدكتور إبراهيم الطيار بعضا من قصائد الديوان.
--(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
09/03/2024 21:46:39
MENAFN09032024000117011021ID1107956160
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