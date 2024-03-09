إشهار ديوان شعري بعنوان عاشق وكفى للشاعر الطيار في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 9 آذار (بترا)- نظم ملتقى شعلة اليرموك الثقافي، وبالتعاون مع 12 هيئة ثقافية من محافظة إربد ولواء بني كنانة في قاعة بلدية إربد مساء اليوم السبت، حفلا لإشهار ديوان شعري بعنوان: "عاشق وكفى"، للشاعر الدكتور إبراهيم الطيار.

وخلال الحفل الذي أداره الأديب موسى النعواشي، جرى عرض فيديو وثائقي تحدث عن الديوان الشعري، فيما أثنى الدكتور حسن النعامنة باسم الهيئات الثقافية المشاركة في الحفل، على مفهوم الشراكة والتعاون الثقافي، داعياً لإنشاء اتحاد رسمي للهيئات الثقافية المختلفة.

بدوره، أشاد مدير ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول بالعمل الثقافي الجاد والمنظم وما يعكسه من رقي وحضارة ووعي للقائمين على العمل.

من جهته، قدم الدكتور أحمد النوتي ورقة نقدية حول الديوان الشعري، موضحا أن نصوص الديوان منضوية تحت عنوانه ومتنوعة في العشق والمضامين.

وتحدث الشاعر والناقد عبدالرحيم جداية عن مفهوم الخفاء والتجلي في ديوان "عاشق وكفى"، رابطاً مضمون الديوان بالمفهومين، فيما تناول الروائي محمد فتحي المقداد في إضاءته على الديوان مفهوم المكان والارتباط به وموضحاً ذلك من خلال الأمثلة.

وربط أمين سر ملتقى شعلة اليرموك، خالد الطيار، بين قصائد الديوان وقصة تحاكي موضوعات القصائد المتنوعة، كما ألقى الشاعر محمد علي العودات نصوصاً شعرية مختلفة من الديوان الشعري ومن شعره.

وفي ختام الحفل، قرأ الشاعر الدكتور إبراهيم الطيار بعضا من قصائد الديوان.

--(بترا)





ع ع/أز/ هـ ح





09/03/2024 21:46:39