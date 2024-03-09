دورة تدريبية حول مهارات البحث عن العمل في مركز شابات إربد النموذجي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 9 آذار (بترا)- نفذ مركز شابات إربد النموذجي، التابع لمديرية شباب إربد وضمن محور الشباب والريادة والتمكين الاقتصادي، اليوم السبت، دورة تدريبية حول مهارات البحث عن العمل (كتابة السيرة الذاتية)، بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية من 18-24 عاما.
وتحدثت المدربة فاطمة البطاينة خلال الدورة عن أهمية التوجه نحو المهن الخضراء في الاقتصاد الأخضر، وفي قطاعات إنتاج وتوزيع الطاقة والمياه وقطاع الصرف الصحي ومعالجة النفايات وقطاع حماية الطبيعة والبيئة، وذلك لإشراك فئة الشباب في أنشطة البحث عن عمل وتمكينهم من العثور على فرصة عمل مناسبة في سوق العمل.
وأجرت البطاينة تدريبا عمليا مكثفا حول المهارات المتعلقة بالبحث عن عمل وعن فرصة عمل مناسبة تتناسب مع ميول ورغبات المشاركات.
--(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
09/03/2024 21:37:38
MENAFN09032024000117011021ID1107956159
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