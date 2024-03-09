دورة تدريبية حول مهارات البحث عن العمل في مركز شابات إربد النموذجي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 9 آذار (بترا)- نفذ مركز شابات إربد النموذجي، التابع لمديرية شباب إربد وضمن محور الشباب والريادة والتمكين الاقتصادي، اليوم السبت، دورة تدريبية حول مهارات البحث عن العمل (كتابة السيرة الذاتية)، بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية من 18-24 عاما.

وتحدثت المدربة فاطمة البطاينة خلال الدورة عن أهمية التوجه نحو المهن الخضراء في الاقتصاد الأخضر، وفي قطاعات إنتاج وتوزيع الطاقة والمياه وقطاع الصرف الصحي ومعالجة النفايات وقطاع حماية الطبيعة والبيئة، وذلك لإشراك فئة الشباب في أنشطة البحث عن عمل وتمكينهم من العثور على فرصة عمل مناسبة في سوق العمل.

وأجرت البطاينة تدريبا عمليا مكثفا حول المهارات المتعلقة بالبحث عن عمل وعن فرصة عمل مناسبة تتناسب مع ميول ورغبات المشاركات.

--(بترا)

ع ع/أز/ هـ ح

09/03/2024 21:37:38