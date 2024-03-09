اللجنة الأولمبية تنظم يوما توعويا للتعريف بمخاطر السمنة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)- نظمت اللجنة الأولمبية الأردنية، وبالشراكة مع مختبرات مدلاب - الشريك الطبي للجنة، اليوم السبت، يوماً توعوياً وطبياً للتعريف بمخاطر السمنة ضمن حملة "صحتنا برياضتنا" والتزاماً بالمسؤولية المجتمعية للجنة الأولمبية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسمنة، والذي صادف يوم الرابع من آذار الحالي.
وأقيمت الفعالية في مدينتي عمان والزرقاء وتحديداً في قرية الصويفية مول وسوق باب المدينة مول؛ حيث اشتملت على فحوصات مجانية متعلقة بموضوع السمنة في مختبرات مدلاب ونشرات توعوية واستشارات حول التغذية الصحية من قبل متخصصين وأنشطة تفاعلية مع الجمهور المتواجد.
وأكدت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، أن اللجنة وضمن مسؤوليتها المجتمعية تسعى للحث على اتباع أسلوب حياة صحي وممارسة الرياضة باستمرار وذلك من خلال إقامة فعاليات مجتمعية مختلفة.
وأضافت السعيد:" ضمن مسؤوليتنا المجتمعية في اللجنة الأولمبية الأردنية، نسعى دائماً لإقامة فعاليات طبية وتوعوية من أجل حث المجتمع على اتباع أساليب صحية سليمة والتعريف بالأمراض الناتجة عن عدم ممارسة الرياضة والتشجيع على إجراء الفحوصات الدورية".
--(بترا)
خ خ/أز/ هـ ح
09/03/2024 21:34:53
MENAFN09032024000117011021ID1107956158
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