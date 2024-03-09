اللجنة الأولمبية تنظم يوما توعويا للتعريف بمخاطر السمنة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- نظمت اللجنة الأولمبية الأردنية، وبالشراكة مع مختبرات مدلاب - الشريك الطبي للجنة، اليوم السبت، يوماً توعوياً وطبياً للتعريف بمخاطر السمنة ضمن حملة "صحتنا برياضتنا" والتزاماً بالمسؤولية المجتمعية للجنة الأولمبية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسمنة، والذي صادف يوم الرابع من آذار الحالي.

وأقيمت الفعالية في مدينتي عمان والزرقاء وتحديداً في قرية الصويفية مول وسوق باب المدينة مول؛ حيث اشتملت على فحوصات مجانية متعلقة بموضوع السمنة في مختبرات مدلاب ونشرات توعوية واستشارات حول التغذية الصحية من قبل متخصصين وأنشطة تفاعلية مع الجمهور المتواجد.

وأكدت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، أن اللجنة وضمن مسؤوليتها المجتمعية تسعى للحث على اتباع أسلوب حياة صحي وممارسة الرياضة باستمرار وذلك من خلال إقامة فعاليات مجتمعية مختلفة.

وأضافت السعيد:" ضمن مسؤوليتنا المجتمعية في اللجنة الأولمبية الأردنية، نسعى دائماً لإقامة فعاليات طبية وتوعوية من أجل حث المجتمع على اتباع أساليب صحية سليمة والتعريف بالأمراض الناتجة عن عدم ممارسة الرياضة والتشجيع على إجراء الفحوصات الدورية".

--(بترا)

خ خ/أز/ هـ ح

09/03/2024 21:34:53