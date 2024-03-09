مبادرة زراعية في مركز شابات القويسمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)- نفذ مركز شابات القويسمة، التابع لمديرية شباب محافظة العاصمة بالتعاون مع هيئة أجيال السلام ومنظمة " اليونيسف"، اليوم السبت، مبادرة "صون" وهي مبادرة زراعة ورقيات خضراء في ساحات المركز، بحضور 50 مشاركة.
ويهدف نشاط المبادرة إلى إدخال مساحات آمنة للفتيات بشكل خاص وتمكينهن اقتصاديا على المدى الطويل من خلال تدريبهن على كيفية زراعة مسطحات خضراء في حدائق المنزل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من ظاهرة التغير المناخي.
واشتملت المبادرة على زراعة النباتات الخضراء والزينة في الساحة الداخلية للمركز مثل الملفوف الأبيض والأحمر والنعنع والبروكلي وريحان والفراولة.
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
09/03/2024 21:33:18
MENAFN09032024000117011021ID1107956157
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