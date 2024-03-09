Saturday, 09 March 2024 11:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبادرة زراعية في مركز شابات القويسمة

3/9/2024 2:28:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- نفذ مركز شابات القويسمة، التابع لمديرية شباب محافظة العاصمة بالتعاون مع هيئة أجيال السلام ومنظمة " اليونيسف"، اليوم السبت، مبادرة "صون" وهي مبادرة زراعة ورقيات خضراء في ساحات المركز، بحضور 50 مشاركة.
ويهدف نشاط المبادرة إلى إدخال مساحات آمنة للفتيات بشكل خاص وتمكينهن اقتصاديا على المدى الطويل من خلال تدريبهن على كيفية زراعة مسطحات خضراء في حدائق المنزل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من ظاهرة التغير المناخي.
واشتملت المبادرة على زراعة النباتات الخضراء والزينة في الساحة الداخلية للمركز مثل الملفوف الأبيض والأحمر والنعنع والبروكلي وريحان والفراولة.
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
09/03/2024 21:33:18

MENAFN09032024000117011021ID1107956157

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث