مبادرة زراعية في مركز شابات القويسمة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- نفذ مركز شابات القويسمة، التابع لمديرية شباب محافظة العاصمة بالتعاون مع هيئة أجيال السلام ومنظمة " اليونيسف"، اليوم السبت، مبادرة "صون" وهي مبادرة زراعة ورقيات خضراء في ساحات المركز، بحضور 50 مشاركة.

ويهدف نشاط المبادرة إلى إدخال مساحات آمنة للفتيات بشكل خاص وتمكينهن اقتصاديا على المدى الطويل من خلال تدريبهن على كيفية زراعة مسطحات خضراء في حدائق المنزل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من ظاهرة التغير المناخي.

واشتملت المبادرة على زراعة النباتات الخضراء والزينة في الساحة الداخلية للمركز مثل الملفوف الأبيض والأحمر والنعنع والبروكلي وريحان والفراولة.

--(بترا)

س ح/أز/ هـ ح

09/03/2024 21:33:18