أردوغان يتهم إسرائيل بالإرهاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته أضافوا أسماءهم إلى جانب المجرمين أمثال هتلر، وموسوليني، وستالين، باعتبارهم "نازيي عصرنا" عبر الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في غزة.

ووفقا لوكالة الأناضول للأنباء، خلال كلمتة، اليوم السبت، في الجمعية العامة لمؤسسة نشر العلوم في اسطنبول، أكد أردوغان أن إسرائيل دولة إرهابية تنفذ سياسة إبادة جماعية كاملة ضد الفلسطينيين، بدعم عسكري ودبلوماسي غير محدود من القوى الغربية.

وأضاف أن أكثر من 32 ألف فلسطيني استشهدوا حتى الآن، وأصيب ما يفوق 72 ألفا نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر.

--(بترا)





أ ن/أز/ هـ ح









09/03/2024 21:31:47