أردوغان يتهم إسرائيل بالإرهاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته أضافوا أسماءهم إلى جانب المجرمين أمثال هتلر، وموسوليني، وستالين، باعتبارهم "نازيي عصرنا" عبر الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في غزة.
ووفقا لوكالة الأناضول للأنباء، خلال كلمتة، اليوم السبت، في الجمعية العامة لمؤسسة نشر العلوم في اسطنبول، أكد أردوغان أن إسرائيل دولة إرهابية تنفذ سياسة إبادة جماعية كاملة ضد الفلسطينيين، بدعم عسكري ودبلوماسي غير محدود من القوى الغربية.
وأضاف أن أكثر من 32 ألف فلسطيني استشهدوا حتى الآن، وأصيب ما يفوق 72 ألفا نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
09/03/2024 21:31:47
MENAFN09032024000117011021ID1107956156
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