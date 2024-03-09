السويد تعلن استئناف مساعداتها للأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- أعلنت السويد، اليوم السبت، أنها ستستأنف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ 20 مليون دولار بعدما حصلت على ضمانات بإجراء تحقيقات إضافية بشأن إنفاق الوكالة.

وأعلنت الحكومة السويدية، في بيان، أنها خصصت 400 مليون كرونة (40 مليون دولار) للأونروا لعام 2024، مشيرة إلى أنه من أجل الإفراج عن حزمة المساعدات، وافقت الأونروا على السماح بالضوابط وعمليات التدقيق المستقلة لتعزيز الإشراف الداخلي والضوابط الإضافية على الموظفين.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان كندا استئناف المساعدات المقدمة للأونروا و إعلان المفوضية الأوروبية بداية هذا الشهر عزمها صرف مبلغ 50 مليون يورو لدعم الأونروا قبل الإفراج المحتمل عن 32 مليون إضافية.

وأعلن وزير التنمية الدولية الكندية، أحمد حسين، في وقت سابق أن كندا سترفع الوقف المؤقت لتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (أونروا) حيث تقوم بتوفير الإغاثة الإنسانية لأكثر من مليوني شخص، بالإضافة إلى عملياتها الحاسمة التي تدعم 4 ملايين شخص في أماكن أخرى من المنطقة.

--(بترا)

أ ن/أز/ هـ ح

09/03/2024 21:22:43