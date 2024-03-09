السويد تعلن استئناف مساعداتها للأونروا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)- أعلنت السويد، اليوم السبت، أنها ستستأنف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ 20 مليون دولار بعدما حصلت على ضمانات بإجراء تحقيقات إضافية بشأن إنفاق الوكالة.
وأعلنت الحكومة السويدية، في بيان، أنها خصصت 400 مليون كرونة (40 مليون دولار) للأونروا لعام 2024، مشيرة إلى أنه من أجل الإفراج عن حزمة المساعدات، وافقت الأونروا على السماح بالضوابط وعمليات التدقيق المستقلة لتعزيز الإشراف الداخلي والضوابط الإضافية على الموظفين.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان كندا استئناف المساعدات المقدمة للأونروا و إعلان المفوضية الأوروبية بداية هذا الشهر عزمها صرف مبلغ 50 مليون يورو لدعم الأونروا قبل الإفراج المحتمل عن 32 مليون إضافية.
وأعلن وزير التنمية الدولية الكندية، أحمد حسين، في وقت سابق أن كندا سترفع الوقف المؤقت لتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (أونروا) حيث تقوم بتوفير الإغاثة الإنسانية لأكثر من مليوني شخص، بالإضافة إلى عملياتها الحاسمة التي تدعم 4 ملايين شخص في أماكن أخرى من المنطقة.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
09/03/2024 21:22:43
MENAFN09032024000117011021ID1107956155
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