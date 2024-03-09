جامعة الزرقاء تحتفل بتخريج طلبة الفوج السابع والعشرين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء9آذار(بترا)-احتفلت جامعة الزرقاء، اليوم السبت، بتخريج طلبة الفوج السابع والعشرين، بحضور ورئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء المهندس سمير الحباشنة ورئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبوشعيرة .
وتضمن الحفل تخريج طلبة الفصل الدراسي الصيفي 2022-2023 والفصل الدراسي الأول 2023-2024، إذ جرى خلال الحفل الأول تخريج طلبة كليتي الاقتصاد والعلوم الإدارية والآداب، أما الحفل الثاني فاشتمل على تخريج طلبة كليات العلوم التربوية والحقوق والعلوم الطبية المساندة والتمريض والفنون والتصميم، بالإضافة إلى طلبة كلية الزرقاء التقنية المتوسطة، فيما شملت الدفعة الثالثة على طلبة كليات الهندسة التكنولوجية والصيدلة والشريعة والإعلام، وتضمن الحفل الأخير طلبة كليات الدراسات العليا والعلوم وتكنولوجيا المعلومات.
وقال رئيس الجامعة، الدكتور نضال الرمحي، إن الجامعة تسير بثبات نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها في تخريج كوكبة من أبناء الوطن، وتأهيلهم للمشاركة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الأردن من خلال تسليحهم بالمعرفة والعلم والمهارات اللازمة، والتي ما كانت لتتحق لولا الدعم الذي تحظى به من قبل مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار برئاسة الدكتور محمود أبو شعيرة.
وأشار إلى أن الدعم يترجم من خلال توفير القاعات التدريسية والمدرجات والمختبرات العلمية المتطورة وتجهيزها بما يتواءم مع متطلبات التعليم العالي ومرتكزاته، وتطوير أسس البحث العلمي وتفعيله على الوجه الأمثل للمساهمة في ايجاد حل للمشكلات التي تواجهة المجتمع الأردني.
وبين أن الجامعة قطعت شوطاً مميزاً في مجالات كثيرة أهمها البحث العلمي، وضمان الجودة، وخدمة المجتمع، وعقد المؤتمرات الدولية، وتوقيع الاتفاقيات، واستحداث التخصصات الجديدة المنسجمة مع سوق العمل، واستقطاب الطلبة الوافدين، والكفاءات من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والاهتمام بالبنية التحتية، وكفاءة الخريجين، وتعزيز الطلبة المتفوقين، والاهتمام بالانشطة اللامنهجية، فضلاً عن عقد الدورات بأشكالها المختلفة، وتقديم الخدمات الطلابية المتميزة.
من جانبه، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور ماجد المساعدة :"إن الجامعة باتت منارة للعلم والعلماء، وهي تزدان بتخريج فوج جديد من طلبتها المسلحين بالعلم والمعرفة"، مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهدا لتحفيز طلبتها على التميز والابتكار لأجل بناء هذا الوطن وخدمة الأمة.
وفي نهاية الحفل، سلم رئيس الجامعة وعميد القبول والتسجيل، الدكتور خالد الزيديين، الشهادات للخريجين وكرم الأوائل في كافة التخصصات بحضور عمداء الكليات، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأهالي الطلبة.
--(بترا)
ع ض/أز/ هـ ح
09/03/2024 21:10:55
MENAFN09032024000117011021ID1107956154
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