جامعة الزرقاء تحتفل بتخريج طلبة الفوج السابع والعشرين

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء9آذار(بترا)-احتفلت جامعة الزرقاء، اليوم السبت، بتخريج طلبة الفوج السابع والعشرين، بحضور ورئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء المهندس سمير الحباشنة ورئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبوشعيرة .

وتضمن الحفل تخريج طلبة الفصل الدراسي الصيفي 2022-2023 والفصل الدراسي الأول 2023-2024، إذ جرى خلال الحفل الأول تخريج طلبة كليتي الاقتصاد والعلوم الإدارية والآداب، أما الحفل الثاني فاشتمل على تخريج طلبة كليات العلوم التربوية والحقوق والعلوم الطبية المساندة والتمريض والفنون والتصميم، بالإضافة إلى طلبة كلية الزرقاء التقنية المتوسطة، فيما شملت الدفعة الثالثة على طلبة كليات الهندسة التكنولوجية والصيدلة والشريعة والإعلام، وتضمن الحفل الأخير طلبة كليات الدراسات العليا والعلوم وتكنولوجيا المعلومات.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور نضال الرمحي، إن الجامعة تسير بثبات نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها في تخريج كوكبة من أبناء الوطن، وتأهيلهم للمشاركة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الأردن من خلال تسليحهم بالمعرفة والعلم والمهارات اللازمة، والتي ما كانت لتتحق لولا الدعم الذي تحظى به من قبل مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار برئاسة الدكتور محمود أبو شعيرة.

وأشار إلى أن الدعم يترجم من خلال توفير القاعات التدريسية والمدرجات والمختبرات العلمية المتطورة وتجهيزها بما يتواءم مع متطلبات التعليم العالي ومرتكزاته، وتطوير أسس البحث العلمي وتفعيله على الوجه الأمثل للمساهمة في ايجاد حل للمشكلات التي تواجهة المجتمع الأردني.

وبين أن الجامعة قطعت شوطاً مميزاً في مجالات كثيرة أهمها البحث العلمي، وضمان الجودة، وخدمة المجتمع، وعقد المؤتمرات الدولية، وتوقيع الاتفاقيات، واستحداث التخصصات الجديدة المنسجمة مع سوق العمل، واستقطاب الطلبة الوافدين، والكفاءات من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والاهتمام بالبنية التحتية، وكفاءة الخريجين، وتعزيز الطلبة المتفوقين، والاهتمام بالانشطة اللامنهجية، فضلاً عن عقد الدورات بأشكالها المختلفة، وتقديم الخدمات الطلابية المتميزة.

من جانبه، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور ماجد المساعدة :"إن الجامعة باتت منارة للعلم والعلماء، وهي تزدان بتخريج فوج جديد من طلبتها المسلحين بالعلم والمعرفة"، مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهدا لتحفيز طلبتها على التميز والابتكار لأجل بناء هذا الوطن وخدمة الأمة.

وفي نهاية الحفل، سلم رئيس الجامعة وعميد القبول والتسجيل، الدكتور خالد الزيديين، الشهادات للخريجين وكرم الأوائل في كافة التخصصات بحضور عمداء الكليات، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأهالي الطلبة.

--(بترا)

ع ض/أز/ هـ ح

09/03/2024 21:10:55