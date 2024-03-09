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أطباء بلا حدود: عزم واشنطن بناء ميناء مؤقت في غزة يُعد تجاهلًا للحصار

3/9/2024 2:28:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" عزم واشنطن إنشاء "ميناء إنساني مؤقت في غزة" بأنه محاولة لتجاهل المشكلة الحقيقية، وهي الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
ووفقا ل(يورو نيوز)، دعت المديرة التنفيذية للمنظمة في الولايات المتحدة، أفريل بينوا، حكومة الرئيس جو بايدن للضغط على إسرائيل لفتح المعابر الحدودية الجاهزة لإدخال المساعدات.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
09/03/2024 21:05:39

MENAFN09032024000117011021ID1107956153

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