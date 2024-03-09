أطباء بلا حدود: عزم واشنطن بناء ميناء مؤقت في غزة يُعد تجاهلًا للحصار

أطباء بلا حدود: عزم واشنطن بناء ميناء مؤقت في غزة يُعد تجاهلًا للحصار
التاريخ
3/9/2024 2:28:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)- وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" عزم واشنطن إنشاء "ميناء إنساني مؤقت في غزة" بأنه محاولة لتجاهل المشكلة الحقيقية، وهي الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
ووفقا ل(يورو نيوز)، دعت المديرة التنفيذية للمنظمة في الولايات المتحدة، أفريل بينوا، حكومة الرئيس جو بايدن للضغط على إسرائيل لفتح المعابر الحدودية الجاهزة لإدخال المساعدات.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
09/03/2024 21:05:39
MENAFN09032024000117011021ID1107956153
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