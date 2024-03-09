شباب إربد تنظم سباق ضاحية الكرامة احتفاء بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الشونة الشمالية 9 آذار (بترا)- نظمت مديرية شباب محافظة اربد، بالتعاون مع المراكز الشبابية، اليوم السبت، بطولة سباق ضاحية الكرامة، ضمن احتفالات المديرية باليوبيل الفضي وذكرى معركة الكرامة.
وأكد مدير شباب اربد، يحيى ألمومني، خلال إطلاق السباق في مركز شباب الشونة الشمالية، أهمية الإنجازات التي حظي بها القطاع الشبابي في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني والذي تجلى في بناء المراكز الشبابية والصالات الرياضية والملاعب، إلى جانب دمج الشباب في صنع القرار من خلال المشاركة الحزبية والسياسية.
بدوره، قال القائد الشبابي، محمد يوسف، من مركز شباب الشونة، إن هذا السباق الذي يبرز طاقات الشباب الرياضية، ويعزز معاني الولاء والانتماء، مستذكرا المواقف المشرفة للقيادة الهاشمية في الدفاع عن القضايا العربية وأهمها قضية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وفي ختام السباق الذي شارك فيه 75 متسابقا من 14 مركزا شبابيا، جرى توزيع الجوائز على المتسابقين وتكريم الحكام وتسليم الدروع التقديرية للمستحقين.
-- (بترا)
أ غ / أز/ ه ح
09/03/2024 21:03:39
MENAFN09032024000117011021ID1107956152
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