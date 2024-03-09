Saturday, 09 March 2024 11:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شباب إربد تنظم سباق ضاحية الكرامة احتفاء بالأعياد الوطنية

3/9/2024 2:28:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الشونة الشمالية 9 آذار (بترا)- نظمت مديرية شباب محافظة اربد، بالتعاون مع المراكز الشبابية، اليوم السبت، بطولة سباق ضاحية الكرامة، ضمن احتفالات المديرية باليوبيل الفضي وذكرى معركة الكرامة.
وأكد مدير شباب اربد، يحيى ألمومني، خلال إطلاق السباق في مركز شباب الشونة الشمالية، أهمية الإنجازات التي حظي بها القطاع الشبابي في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني والذي تجلى في بناء المراكز الشبابية والصالات الرياضية والملاعب، إلى جانب دمج الشباب في صنع القرار من خلال المشاركة الحزبية والسياسية.
بدوره، قال القائد الشبابي، محمد يوسف، من مركز شباب الشونة، إن هذا السباق الذي يبرز طاقات الشباب الرياضية، ويعزز معاني الولاء والانتماء، مستذكرا المواقف المشرفة للقيادة الهاشمية في الدفاع عن القضايا العربية وأهمها قضية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وفي ختام السباق الذي شارك فيه 75 متسابقا من 14 مركزا شبابيا، جرى توزيع الجوائز على المتسابقين وتكريم الحكام وتسليم الدروع التقديرية للمستحقين.
-- (بترا)
أ غ / أز/ ه ح
09/03/2024 21:03:39

MENAFN09032024000117011021ID1107956152

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث