شباب إربد تنظم سباق ضاحية الكرامة احتفاء بالأعياد الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

الشونة الشمالية 9 آذار (بترا)- نظمت مديرية شباب محافظة اربد، بالتعاون مع المراكز الشبابية، اليوم السبت، بطولة سباق ضاحية الكرامة، ضمن احتفالات المديرية باليوبيل الفضي وذكرى معركة الكرامة.

وأكد مدير شباب اربد، يحيى ألمومني، خلال إطلاق السباق في مركز شباب الشونة الشمالية، أهمية الإنجازات التي حظي بها القطاع الشبابي في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني والذي تجلى في بناء المراكز الشبابية والصالات الرياضية والملاعب، إلى جانب دمج الشباب في صنع القرار من خلال المشاركة الحزبية والسياسية.

بدوره، قال القائد الشبابي، محمد يوسف، من مركز شباب الشونة، إن هذا السباق الذي يبرز طاقات الشباب الرياضية، ويعزز معاني الولاء والانتماء، مستذكرا المواقف المشرفة للقيادة الهاشمية في الدفاع عن القضايا العربية وأهمها قضية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وفي ختام السباق الذي شارك فيه 75 متسابقا من 14 مركزا شبابيا، جرى توزيع الجوائز على المتسابقين وتكريم الحكام وتسليم الدروع التقديرية للمستحقين.

-- (بترا)

أ غ / أز/ ه ح

09/03/2024 21:03:39