انتخاب آصف علي زرداري رئيساً لباكستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)-انتخب آصف علي زرداري، رئيس حزب الشعب الباكستاني، اليوم السبت، رئيسا للباكستان للمرة الثانية في حياته، بعد أن حصل على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي، الذي يضم البرلمان ومجالس المقاطعات.
ووفقا لوكالة أنباء باكستان الرسمية، أيد أعضاء التحالف الحاكم الرئيس السابق ونصير حزب الشعب الباكستاني آصف علي زرداري ضد رئيس حزب باختونخوا ميلي، محمود خان أشاكزاي، الذي كان مدعوما من مجلس الاتحاد السني.
وسيخدم زرداي البلاد باعتباره الرئيس المنتخب الـ 14 للبلاد. بعد أن شغل منصب الرئيس الـ 11 لباكستان من 2008 إلى 2013. وهو أرمل أول رئيسة وزراء باكستانية بينظير بوتو، وهو من مواليد عام 1955.
--(بترا)
أ ن/أز/ ه ح
09/03/2024 20:50:36
MENAFN09032024000117011021ID1107956150
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