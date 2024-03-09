انتخاب آصف علي زرداري رئيساً لباكستان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)-انتخب آصف علي زرداري، رئيس حزب الشعب الباكستاني، اليوم السبت، رئيسا للباكستان للمرة الثانية في حياته، بعد أن حصل على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي، الذي يضم البرلمان ومجالس المقاطعات.

ووفقا لوكالة أنباء باكستان الرسمية، أيد أعضاء التحالف الحاكم الرئيس السابق ونصير حزب الشعب الباكستاني آصف علي زرداري ضد رئيس حزب باختونخوا ميلي، محمود خان أشاكزاي، الذي كان مدعوما من مجلس الاتحاد السني.

وسيخدم زرداي البلاد باعتباره الرئيس المنتخب الـ 14 للبلاد. بعد أن شغل منصب الرئيس الـ 11 لباكستان من 2008 إلى 2013. وهو أرمل أول رئيسة وزراء باكستانية بينظير بوتو، وهو من مواليد عام 1955.

--(بترا)

أ ن/أز/ ه ح

09/03/2024 20:50:36