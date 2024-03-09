انتصار مهم للكسبة في التصفيات العالمية للملاكمة والمؤهلة إلى الأولمبياد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار(بترا)- تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، عبادة الكسبة، اليوم السبت، إلى ربع نهائي، التصفية العالمية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والمقامة حالياً في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.
ونجح عبادة الكسبة في تحقيق انتصاره الثاني في التصفية وجاء على حساب اللاعب الأوغندي جوشوا توكاموهيبوا في دور الـ 16 من منافسات وزن تحت 63.5 كغم.
وأصبح عبادة الكسبة على بعد خطوة واحدة فقط للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة في مسيرته حيث سيلتقي يوم بعد الاثنين مع اللاعب المالدوفي ألكسندرو باراشيف.
من جانبه، خسر اللاعب عدي الهنداوي نزال دور الـ 16 من منافسات وزن تحت 93 كغم أمام اللاعب الإسباني ايمانويل رييس.
وكان عدي الهنداوي حقق الفوز في نزالين على كل من: البرتغالي أنتونيو رودريجيز والمكسيكي كارلوس رودريجيز، وسيكون أمام "الهنداوي" فرصة للتعويض في التصفية العالمية الثانية.
وتستكمل يوم غد الأحد مشاركة المنتخب الوطني في التصفية، حيث سيلتقي اللاعب حذيفة عشيش مع اللاعب الأميركي روسكو هيل في دور الـ 16من منافسات وزن تحت 51كغم.
كما سيلتقي اللاعب زياد عشيش في دور الـ 16ضمن منافسات وزن تحت 71كغم مع اللاعب الكوبي خورخي كويلار.
فيما ستلتقي اللاعبة حنان نصار في الدور ذاته ضمن منافسات وزن تحت 50 كغم مع اللاعبة البلغارية زلاتيسلافا تشوكانوفا.
--(بترا)
خ خ/ أز/ هـ ح
09/03/2024 20:48:07
MENAFN09032024000117011021ID1107956149
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