انتصار مهم للكسبة في التصفيات العالمية للملاكمة والمؤهلة إلى الأولمبياد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار(بترا)- تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، عبادة الكسبة، اليوم السبت، إلى ربع نهائي، التصفية العالمية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والمقامة حالياً في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.

ونجح عبادة الكسبة في تحقيق انتصاره الثاني في التصفية وجاء على حساب اللاعب الأوغندي جوشوا توكاموهيبوا في دور الـ 16 من منافسات وزن تحت 63.5 كغم.

وأصبح عبادة الكسبة على بعد خطوة واحدة فقط للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة في مسيرته حيث سيلتقي يوم بعد الاثنين مع اللاعب المالدوفي ألكسندرو باراشيف.

من جانبه، خسر اللاعب عدي الهنداوي نزال دور الـ 16 من منافسات وزن تحت 93 كغم أمام اللاعب الإسباني ايمانويل رييس.

وكان عدي الهنداوي حقق الفوز في نزالين على كل من: البرتغالي أنتونيو رودريجيز والمكسيكي كارلوس رودريجيز، وسيكون أمام "الهنداوي" فرصة للتعويض في التصفية العالمية الثانية.

وتستكمل يوم غد الأحد مشاركة المنتخب الوطني في التصفية، حيث سيلتقي اللاعب حذيفة عشيش مع اللاعب الأميركي روسكو هيل في دور الـ 16من منافسات وزن تحت 51كغم.

كما سيلتقي اللاعب زياد عشيش في دور الـ 16ضمن منافسات وزن تحت 71كغم مع اللاعب الكوبي خورخي كويلار.

فيما ستلتقي اللاعبة حنان نصار في الدور ذاته ضمن منافسات وزن تحت 50 كغم مع اللاعبة البلغارية زلاتيسلافا تشوكانوفا.

--(بترا)

خ خ/ أز/ هـ ح

09/03/2024 20:48:07