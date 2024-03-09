إشهار كتاب اللامركزية في الأردن للدكتور عباس المحارمة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)– أشهر رئيس بلدية سحاب، الباحث الدكتور عباس المحارمة، كتابه التوثيقي "اللامركزية في الأردن – التطوير التشريعي والمشاركة المجتمعية والإصلاح السياسي"، مساء اليوم السبت، في المركز الثقافي الملكي بعمان، وسط حضور جمع من المثقفين والأكاديميين.

ويقع الكتاب في 166 صفحة من القطع المتوسط، وصدر عن دار المعتز للنشر والتوزيع، وتضمن مدخلاً تمهيديا يشرح فكرة اللامركزية والديمقراطية، واللامركزية والإصلاح الإداري، واللامركزية والتنمية المحلية، فضلاً عن 3 فصول، تبحث في التأصيل النظري لللامركزية وشروحاتها وأركانها، وعلاقتها بالمشاركة الشعبية، وعلاقتها بالإصلاح السياسي في الأردن.

ولفت راعي الاحتفائية، وزير الداخلية مازن الفراية، النظر إلى أن اللامركزية منهج تعتمده الدولة الأردنية منذ تأسيسها، إنما بطرق مختلفة، مشيراً إلى أن أهمية الكتاب تأتي من المؤلف نفسه، كونه مارس اللامركزية في عمله رئيساً لبلدية سحاب لثلاث دورات متتالية.

وقال: "الدكتور المحارمة مطلع على أدوات اللامركزية وطريقة عملها، لذا يمكن اعتبار كتابه عتبة مهمة للدخول في حوار مجتمعي حول اللامركزية وأهميتها وضرورتها".

وفي الاحتفائية التي أدارها محمود المحارمة، وتضمنت عرض فيلم تلفزيوني للإنجازات التي حققتها بلدية سحاب في مجال اللامركزية، قدم أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال، الدكتور حسن الدعجة، قراءة في كتاب "اللامركزية في الأردن"، بين فيها أن اللامركزية هي مبدأ يهدف إلى توزيع السلطة والقرارات على مستويات متعددة داخل النظام السياسي، بحيث يكون هناك توازن بين السلطات المركزية والمحلية، كون هدف اللامركزية هو تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز دورها في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتها المحلية.

وقال الدعجة إن الباحث المحارمة تناول في كتابه الرؤية التحديثية لجلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير منظومة التشريعات، مثل: التعديلات الدستورية وإنشاء محكمة دستورية والهيئة المستقلة للانتخاب وغيرها من المجالات التي طالتها التحديثات التشريعية الأردنية للنهوض بالحياة السياسية ودفع المشاركة السياسية، للوصول إلى المشاركة في صنع القرار عبر المجالس المحلية مثل مجالس اللامركزية ومجالس المحافظات والانتخابات البلدية والنيابية وغيرها من المؤسسات.

وقدم مؤلف الكتاب الدكتور المحارمة رؤيته حول كتابه، مبيناً أن اللامركزية رافقت نشوء الدولة الأردنية، إذ أُنشئت المجالس البلدية باعتبارها شكلا من أشكال اللامركزية عام 1925.

وقال المحارمة: "تمثل تجربة اللامركزية في الأردن المحصلة النهائية، للرؤى الملكية التي بدأت منذ عام 2005 حول ضرورة التحول نحو النظام اللامركزي، من أجل تعزيز المسيرة الديمقراطية ومواصلة عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري، وذلك من خلال تعزيز المشاركة الشعبية في كل محافظة من محافظات الأردن إلا أن التطبيق الحقيقي للامركزية تبلور عملياً في قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015".

--(بترا)

م خ/أز/ هـ ح

09/03/2024 20:42:24