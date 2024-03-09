استشهاد طفلة وفتاة جراء الجفاف وسوء التغذية في شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 آذار (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن طفلة تبلغ من العمر شهرين استشهدت في مستشفى كمال عدوان، شمال غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف، كما استشهدت فتاة تبلغ من العمر 20 عاما في مجمع الشفاء الطبي؛ نتيجة سوء التغذية والجفاف أيضا.
وأشار القدرة، في تصريح صحفي مساء اليوم السبت، إلى ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا في قطاع غزة، موضحا أن الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط.
وأضاف أن تزايد شهداء سوء التغذية والجفاف مقلق للغاية ويعني أن المجاعة شمال غزة وصلت لمستويات قاتلة.
--(بترا)
أ ش/أز/ هـ ح
09/03/2024 20:39:47
MENAFN09032024000117011021ID1107956147
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