قانون اليرموك تحقق المركز الأول في مسابقة المحكمة الصورية العربية بالكويت

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 9 آذار (بترا)- حقق فريق كلية القانون في جامعة اليرموك جائزة المركز الأول أمام المحكمة الجنائية الدولية في مسابقة المحكمة الصورية العربية العاشرة التي استضافتها كلية القانون الكويتية العالمية بدولة الكويت الشقيقة.

وضم الفريق كلا من الطالبات، حراء شعبان، ونُلا الحلاج، وإسلام ألمومني، وسارة الأسمر، فيما تولّى تدريب الفريق الدكتور واصف الزبون كمدرب رئيس، والدكتور علاء الدراوشة والدكتورة ديالا الطعاني، بعد عقد 5 جولات للمسابقة في مراحلها (التمهيدية، ربع النهائي، نصف النهائي، النهائي)، وترافعت فيها 18 جامعة من 13 دولة عربية مشاركة.

وتحاكي المسابقة الاعتداءات اليومية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الآمنين العزّل في قطاع غزة وغيرها من المناطق الآمنة، الأمر الذي يتطلب معه تغيير طريقة عرض الحق الفلسطيني القانوني أمام المحاكم الدولية، حيث كانت المنافسة النهائية بين جامعة اليرموك وجامعة القاضي عياض من المملكة المغربية.

يذكر أن جامعة اليرموك تأهلت للمشاركة في هذه المسابقة بعد حصولها على المرتبة الأولى في التصفيات الوطنية للمحكمة الصورية التي نظمتها كلية القانون الكويتية العالمية على مستوى الجامعات الأردنية.

وهنأ رئيس الجامعة، الدكتور إسلام مسّاد، أسرة الجامعة بشكل عام وكلية القانون بشكل خاص، على هذا الإنجاز، مؤكدا اهتمام الجامعة ورؤيتها الدائمة على دعم طلبتها وتحفيزهم لتحقيق الإنجازات التي تليق بسمعة جامعة اليرموك وتاريخها ومكانتها العلمية، مما يُجسد اهتمامها بتعزيز الجوانب العملية التطبيقية لدى طلبتها بما يؤهلهم لسوق العمل.

--(بترا)

س ع/أز/ هـ ح

09/03/2024 19:51:55