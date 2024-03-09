منظمات حقوقية: سكان غزة يستقبلون رمضان وسط معاناة غير مسبوقة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 آذار (بترا)- قالت مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية إنه مع دخول الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة شهره السادس، يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لاستقبال شهر رمضان وسط معاناة إنسانية غير مسبوقة ناجمة عن الحرب المدمرة والحصار غير القانوني، وتهجير 90 بالمئة من السكان وعيشهم في خيام منذ عدة أشهر متواصلة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال.

وجاء في بيان صادر اليوم السبت، عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والحق والميزان لحقوق الإنسان"تواصل آلة الحرب الإسرائيلية عدوانها العسكري الواسع لليوم الـ 155 على التوالي، بما في ذلك سحق المدنيين والمدنيات تحت ركام منازلهم بعد قصفها دون إنذار مسبق، مع استمرار فرض القيود على تدفق المساعدات ما أنتج مجاعة قاسية خاصة شمال وادي غزة.

وأكدت المؤسسات أن استمرار الاحتلال في ارتكاب هذه الجرائم المروعة هو نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب التي تحظى بها إسرائيل في ظل الحصانة التي توفرها لها الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية مع غياب آليات تنفيذية تلزمها بقواعد القانون الدولي الإنساني.

ووثق باحثو المؤسسات في الأيام الماضية مزيداً من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل سكنية دون إنذار مسبق، وهو ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى

--(بترا)

أ ش/أز/ هـ ح

09/03/2024 19:41:00