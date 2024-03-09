الصين: استعدادات وقائية لمواجهة أية أوبئة مستقبلية

MENAFN - Jordan News Agency)

بكين 9 آذار (بترا)-وفاء زيناتيه- قال مدير الإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في جمهورية الصين الشعبية، وانغ هيشنغ، إن بلاده ستبني على الخبرة التي تراكمت لديها في الوقاية من مرض كوفيد-19 ومكافحته، بعمل استعدادات وقائية لمواجهة أية أوبئة مستقبلية أو أية فيروسات قد تمثل تهديدا عالميا قادما للصحة العامة، بحسب ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية.

وأشار وانغ هيشنغ، في مؤتمر صحفي على هامش أعمال الدورة الثانية للمجلس الوطني ال 14 لنواب الشعب الصيني، اليوم السبت، أن الصين ستحافظ بقوة على تفكير السيناريو الأسوأ، وتحسّن آلية التحوّل والانتقال من حالة الروتين إلى الاستجابة في حالات الطوارئ، وستعزز نظام المراقبة والإنذار المبكر متعدد القنوات، فضلا عن تعزيز البحوث حول الأمراض المعدية لتقوية التأهب للأوبئة المستقبلية.

وأشار إلى أن بلاده أعادت تشكيل نظام مكافحة الأمراض المُعدية بـ 5 طرق، منذ إنشاء الإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية في عام 2021.

وقال إن إعادة التشكيل ركزت بشكل أساسي على تحديث 5 أجزاء من النظام، بما في ذلك المراقبة، وإجراءات الطوارئ، والتكنولوجيا، والإشراف ونشر التوعية الصحية العامة.

وأضاف أنه ونتيجة لذلك، انخفض متوسط وقت الإبلاغ عن الأمراض المُعدية من 5 أيام إلى 4 ساعات، مضيفا أن معدل الإصابة بالعديد من الأمراض وصل إلى أدنى مستوى تاريخي.

وأكّد وانغ هيشنغ أن الصين ستشارك بنشاط في حوكمة الصحة العامة العالمية، وستعزز التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية ودول أخرى.

وعن النتائج الملحوظة التي حققتها الصين في مكافحة الأمراض المعدية والسيطرة عليها؛ أوضح وانغ هيشنغ أن بلاده تخلصت من سلسلة من الأمراض المعدية، وكان آخرها مرض الملاريا في عام 2021.

وقال إن الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها، مثل التهاب السحايا، انخفضت إلى مستويات منخفضة تاريخيا، وبالإضافة إلى ذلك تمت السيطرة بشكل فعّال على العديد من الأمراض المعدية الرئيسية، مثل فيروس نقص المناعة البشرية(الإيدز)، والسل، والتهاب الكبد الوبائي (ب)، وداء البلهارسيا.

وأضاف أن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) من خلال نقل الدم ومنتجات الدم قد تم منعه بشكل أساسي، كما أن انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل وانتقاله عن طريق حقن المخدرات وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية.

(بترا)

وز/هـ ح

09/03/2024 19:37:44