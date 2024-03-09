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فوز وزارة السياحة بجائزة افضل موقع إلكتروني حكومي على مستوى الوطن العربي

3/9/2024 2:28:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العربي للإعلام السياحي إعلان الفائزين بجوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2024 والتي استضافها معرض برلين الدولي للسياحة.
وبحسب بيان للمجلس اليوم السبت، حصل الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة والآثار الأردنية على جائزة أفضل موقع إلكتروني سياحي حكومي على مستوى الوطن العربي لعام 2024.
كما حصل موقع الفيس بوك لوزارة السياحة على جائزة افضل موقع تواصل اجتماعي سياحي حكومي على مستوى الوطن العربي لعام 2023.
وفازت وحدة الإعلام والعلاقات العامة للوزارة بأفضل وحدة إعلام على مستوى المؤسسات الحكومية لعام 2022.
وحظيت المسابقة بمشاركة واسعة من المبدعين والمؤثرين من مختلف الدول العربية، حيث تنافسوا في فئات متعددة، وتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم متخصصة ضمت نخبة من خبراء الإعلام والسياحة في الوطن العربي.
--(بترا)
ح خ/ف ق
09/03/2024 18:47:58

MENAFN09032024000117011021ID1107956141

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