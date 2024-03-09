فوز وزارة السياحة بجائزة افضل موقع إلكتروني حكومي على مستوى الوطن العربي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)- اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العربي للإعلام السياحي إعلان الفائزين بجوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2024 والتي استضافها معرض برلين الدولي للسياحة.
وبحسب بيان للمجلس اليوم السبت، حصل الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة والآثار الأردنية على جائزة أفضل موقع إلكتروني سياحي حكومي على مستوى الوطن العربي لعام 2024.
كما حصل موقع الفيس بوك لوزارة السياحة على جائزة افضل موقع تواصل اجتماعي سياحي حكومي على مستوى الوطن العربي لعام 2023.
وفازت وحدة الإعلام والعلاقات العامة للوزارة بأفضل وحدة إعلام على مستوى المؤسسات الحكومية لعام 2022.
وحظيت المسابقة بمشاركة واسعة من المبدعين والمؤثرين من مختلف الدول العربية، حيث تنافسوا في فئات متعددة، وتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم متخصصة ضمت نخبة من خبراء الإعلام والسياحة في الوطن العربي.
--(بترا)
ح خ/ف ق
09/03/2024 18:47:58
MENAFN09032024000117011021ID1107956141
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