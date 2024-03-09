بريطانيا تعارض إرسال قوات غربية الى أوكرانيا حتى لأغراض التدريب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 9 آذار (بترا)- قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، إن بلاده تعارض إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا حتى للقيام بمهام تدريبية.
وأضاف كاميرون في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، وتداولتها وسائل إعلام بريطانية، أن "مهمات التدريب يتمّ تنفيذها بشكل أفضل خارج البلاد"، مستشهدا بمساهمة بريطانيا في تدريب 60 ألف جندي أوكراني بهذه الطريقة.
وحذر كاميرون من نشر قوات أجنبية في أوكرانيا لأن ذلك قد يجعلها أهدافا للقوات الروسية.
وتأتي تصريحات كاميرون في أعقاب بيان لللرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 26 شباط، والذي ألمح فيه إلى إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا .
--(بترا)
رش/ف ق
09/03/2024 18:39:37
MENAFN09032024000117011021ID1107956140
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