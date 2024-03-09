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بريطانيا تعارض إرسال قوات غربية الى أوكرانيا حتى لأغراض التدريب

3/9/2024 2:28:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 9 آذار (بترا)- قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، إن بلاده تعارض إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا حتى للقيام بمهام تدريبية.
وأضاف كاميرون في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، وتداولتها وسائل إعلام بريطانية، أن "مهمات التدريب يتمّ تنفيذها بشكل أفضل خارج البلاد"، مستشهدا بمساهمة بريطانيا في تدريب 60 ألف جندي أوكراني بهذه الطريقة.
وحذر كاميرون من نشر قوات أجنبية في أوكرانيا لأن ذلك قد يجعلها أهدافا للقوات الروسية.
وتأتي تصريحات كاميرون في أعقاب بيان لللرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 26 شباط، والذي ألمح فيه إلى إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا .
--(بترا)
رش/ف ق
09/03/2024 18:39:37

MENAFN09032024000117011021ID1107956140

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