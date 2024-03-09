البحوث الزراعية يختتم ورشة تدريبية حول تاهيل الانظمة البيئية

MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء 9 آذار (بترا)- اختتم المركز الوطني للبحوث الزراعية ورشة عمل تدريبية بعنوان " تأهيل الأنظمة البيئية للحد من تآكل التربة وتراكم الطمي في السدود"، بالتعاون مع الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه وايكاردا وبدعم من الحكومة الهولندية.

وقال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد إن الأردن رغم صغر رقعته الجغرافية إلا انه يتمتع بغنى وتنوع حيوي فريد بالموائل الحيوية وذلك لتميز الطبيعية الأردنية بتعدد المناخات والتراكيب الجيولوجية والنظم والأنماط البيئية المتنوعة.

وأشار الى ان المركز قام من خلال بنك البذور الوطني ومديرية بحوث التغير المناخي بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية على اتخاذ العديد من الإجراءات الفاعلة لحماية التنوع الحيوي وإعادة تأهيل النظم الاجتماعية من خلال الحفاظ على الموروث النباتي وحماية النباتات المهددة بالانقراض.

وأضاف حداد أن ‏تطوير بنك البذور الوطني يعد مرحلةٍ جديدةٍ في تاريخ البحث العلمي الزراعي حيث تم التوجيه بتأسيسه عام 1993 بالتعاون ما بين المركز والجامعة الهاشمية ويزخر بعينات بذرية يعود تاريخ أقدمِها إلى عام 1927، إضافةً إلى 2000 عينةٍ معشبيةٍ تاريخيةٍ يعود عمر أقدمِها إلى عام 1898.

‏ وقال المدير التنفيذي للشبكة الدكتور مروان الرقاد، إن هذه الورشة تهدف إلى التركيز على مشكلة تراكم الطمي في السدود والتي نتجت بسبب تهور الأنظمة البيئية في المحيط الحيوي لحوض عمان الزرقاء، مشيرا أن معدل تدفق الرواسب لسد الملك طلال يبلغ 400 ألف متر مكعب سنويا (مليون طن تقريباُ) وهذا تحد للأمن المائي اذ أن هذا السد ينظم ويتحكم ب 15 بالمئة من مياه المملكة.

وأشار الى أن الشبكة بالتعاون مع الحكومة الهولندية في تعاون مستمر في مجالات الحصاد المائي حيث تم الانتهاء أخيراً من تجهيز أول مختبر طبيعي في الأردن لأبحاث وتطبيقات حفظ التربة والحصاد المائي على مساحة ألفين دونم في محطة الجامعة الأردنية في الموقر.

وبينت الدكتورة رها العساف الباحثة في المركز الوطني للبحوث الزراعية ومنسقة الورشة ان هذه الورشة التدريبية التي استمرت أربعة أيام ،استهدفت الفنيين من وزارة المياه والري ،سلطة وادي الأردن ، وزارة البيئة ، الجامعات ،وزارة الإدارة المحلية ، والمركز الوطني للبحوث الزراعية وسيكون لها انعكاس إيجابي على تأهيل الأنظمة البيئية من خلال مكافحة التصحر وتقليل انجراف التربة.

(بترا)-

ون/

09/03/2024 18:24:53