شؤون المرأة تحيّي الأردنيات على ماحققّنه من إنجازات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- حيّت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الأردنيات على ما حققنّه من إنجازات وإسهامات ملموسة في النهوض بالمجتمع وتنميته.

وأكّدت شؤون المرأة، في بيان لها اليوم السبت، بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة" الذي يوافق الثامن من آذار من كل عام أن ما تم تحقيقه من إنجازات ما هو إلا ثمار للعمل بجهود وطنية تشاركية ما بين اللجنة والمنظمات النسوية والحقوقية والمؤسسات العامة والمؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية، مدعومة بإرادة سياسية ورعاية واهتمام ملكي متواصل.

كما وأكّدت، استمرار العمل مع شركائها وبذل المساعي لتذليل العقبات التي تقف أمام المشاركة الفاعلة للمرأة في مسيرة التنمية الوطنية، استجابة لأحكام الدستور وانسجاما مع الأولويات الوطنية واستمرارا لمسيرة اللجنة منذ تأسيسها عام 1992 برئاسة سمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال.

واليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل العالمي به سنويا، هو مناسبة للتذكير بكفاح نساء العالم الطويل نحو تحسين وضعهنّ وتعزيز حقوقهنّ، والذي جاء هذا العام تحت شعار "الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم".

وحيّت "شؤون المرأة" الجهود الحثيثة والمتواصلة لجلالة الملك عبدالله الثاني، على الصعيدين الدولي والإقليمي لوقف إطلاق النار على غزة ومواصلة تقديم المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء في غزة.

ودعت اللجنة، المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية بموجب المواثيق والاتفاقيات والإعلانات والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية؛ لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف العدوان والانتهاكات الممارسة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكّدت اللجنة، قائلة: " وفي يوم المرأة العالمي، ونحن نحتفل باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني لسلطاته الدستورية؛ نحتفي بما حققته مسيرة المرأة الأردنية من إنجازات عديدة في عهد جلالته والذي أولى اهتماما ملحوظا بتمكين المرأة وتعزيز دورها وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والحياة العامة".

وجددت، العهد في أن تواصل وبنهج تشاركي مسيرة تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها وبدورها في التنمية والبناء على الإنجازات التي حققتها نساء الأردن؛ ترجمة لتطلعات قيادتنا الهاشمية وآمال مجتمعنا.

ولفتت اللجنة، الى أن العام 2023 كان زاخراً بإصلاحات تشريعية هامة تناولت قوانين العمل والضمان الاجتماعي والشركات وأصول المحاكمات الشرعية والجنسية، وإطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة، وإقرار الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن وتنفيذ عدد من مبادرات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.

--(بترا)

وز/ف ق

09/03/2024 18:13:15