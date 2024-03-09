وزارة الطاقة تشارك في مؤتمر تعدين في كندا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- شارك وفد من وزارة الطاقة والثروة المعدنية برئاسة الوزير الدكتور صالح الخرابشة، بمؤتمر التعدين لرابطة المنقبين والمطورين في كندا، الذي عقد في مدينو تورنتو، أخيرا.

وأكد الخرابشة، خلال لقائه رئيس مؤتمر ريموند جولدي، والرئيس التنفيذي للمؤتمر ليزا مكدونالد، حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على توثيق التعاون الثنائي بين الأردن وكندا.

وبحسب، بيان للوزارة، اليوم السبت، أعرب الخرابشة لدى لقائه وزيري التجارة الدولية وترويج الصادرات والأعمال التجارية الصغيرة والتنمية الاقتصادية الكندية ماري نغ، والطاقة والموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكنسون، عن حرص الحكومة على حضور فعاليات الدولية التي تنظمها الحكومة الكندية، وما لذلك من دور في رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى التعاون التجاري والاستثماري بينها

جاء ذلك خلال مشاركة الوفد الأردني أخيرا في فعاليات مؤتمر لرابطة المنقبين (PDAC) الذي يعتبر الحدث الأول لصناعة المعادن على مستوى العالم يشارك به أكثر من 2700 وفد يمثلون فئة المنقبين الجيولوجيين في قطاع التعدين من العالم.

والتقى الوفد المدير التنفيذي لعلاقات الشرق الأوسط والشؤون العالمية في كندا جريجوري جاليجان، واستعرض خلال اللقاء الوزير الخرابشة، سبل توطيد العلاقات الأردنية الكندية، وتوسيع مستويات الشراكة والدعم الفني لقطاع التعدين الأردني، وتضمن اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية في القطاع وإجراءات الأردن في تسهيل رحلة الاستثمار في المملكة.

كما التقى الوفد مدير تطوير الأعمال التعاونية التجارية الكندية كلاود جيندرون، ومندوب المديرية العامة والخدمات العالية بالشؤون العالمية لقطاعات التصدير في كندا جوردان ريفيز.

وتناول اللقاء سبل تعزيز قطاع التعدين الأردني من خلال تنفيذ مشروع دعم فني من قبل شركات كندية متخصصة بإجراء دراسات مسح جيوفيزيائي في مناطق أردنية لم تستكمل بها الدراسات التنقيبية السابقة والتي توفر قاعدة بيانات جاذبة للاستثمار.

وعقد الوفد برئاسة الخرابشة لقاءات مع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص الكندي، وعدد من الشركات العالمية العاملة في تعدين العناصر النادرة والخامات المعدنية الاستراتيجية.

واستعرض الخرابشة خلال هذه اللقاءات الفرص الاستثمارية للمعادن الاستراتيجية الأردنية، ووجه الدعوة للشركات لزيارة الأردن والاطلاع على البيئة الاستثمارية الجاذبة وتوفر البنية التحتية اللازمة للاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة العالية.

وضم الوفد الأردني المشارك في فعاليات المؤتمر سفيرة المملكة في كندا صباح الرافعي، ومدير دراسات المصادر الطبيعية في الوزارة الجيولوجي هشام الزيود، وممثل من مكتب التعاون التجاري الدولي في السفارة الكندية بعمان.

--(بترا)

م ف/ ن ح/ف ق

09/03/2024 18:04:34