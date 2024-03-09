وزارة الطاقة تشارك في مؤتمر تعدين في كندا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)- شارك وفد من وزارة الطاقة والثروة المعدنية برئاسة الوزير الدكتور صالح الخرابشة، بمؤتمر التعدين لرابطة المنقبين والمطورين في كندا، الذي عقد في مدينو تورنتو، أخيرا.
وأكد الخرابشة، خلال لقائه رئيس مؤتمر ريموند جولدي، والرئيس التنفيذي للمؤتمر ليزا مكدونالد، حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على توثيق التعاون الثنائي بين الأردن وكندا.
وبحسب، بيان للوزارة، اليوم السبت، أعرب الخرابشة لدى لقائه وزيري التجارة الدولية وترويج الصادرات والأعمال التجارية الصغيرة والتنمية الاقتصادية الكندية ماري نغ، والطاقة والموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكنسون، عن حرص الحكومة على حضور فعاليات الدولية التي تنظمها الحكومة الكندية، وما لذلك من دور في رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى التعاون التجاري والاستثماري بينها
جاء ذلك خلال مشاركة الوفد الأردني أخيرا في فعاليات مؤتمر لرابطة المنقبين (PDAC) الذي يعتبر الحدث الأول لصناعة المعادن على مستوى العالم يشارك به أكثر من 2700 وفد يمثلون فئة المنقبين الجيولوجيين في قطاع التعدين من العالم.
والتقى الوفد المدير التنفيذي لعلاقات الشرق الأوسط والشؤون العالمية في كندا جريجوري جاليجان، واستعرض خلال اللقاء الوزير الخرابشة، سبل توطيد العلاقات الأردنية الكندية، وتوسيع مستويات الشراكة والدعم الفني لقطاع التعدين الأردني، وتضمن اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية في القطاع وإجراءات الأردن في تسهيل رحلة الاستثمار في المملكة.
كما التقى الوفد مدير تطوير الأعمال التعاونية التجارية الكندية كلاود جيندرون، ومندوب المديرية العامة والخدمات العالية بالشؤون العالمية لقطاعات التصدير في كندا جوردان ريفيز.
وتناول اللقاء سبل تعزيز قطاع التعدين الأردني من خلال تنفيذ مشروع دعم فني من قبل شركات كندية متخصصة بإجراء دراسات مسح جيوفيزيائي في مناطق أردنية لم تستكمل بها الدراسات التنقيبية السابقة والتي توفر قاعدة بيانات جاذبة للاستثمار.
وعقد الوفد برئاسة الخرابشة لقاءات مع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص الكندي، وعدد من الشركات العالمية العاملة في تعدين العناصر النادرة والخامات المعدنية الاستراتيجية.
واستعرض الخرابشة خلال هذه اللقاءات الفرص الاستثمارية للمعادن الاستراتيجية الأردنية، ووجه الدعوة للشركات لزيارة الأردن والاطلاع على البيئة الاستثمارية الجاذبة وتوفر البنية التحتية اللازمة للاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة العالية.
وضم الوفد الأردني المشارك في فعاليات المؤتمر سفيرة المملكة في كندا صباح الرافعي، ومدير دراسات المصادر الطبيعية في الوزارة الجيولوجي هشام الزيود، وممثل من مكتب التعاون التجاري الدولي في السفارة الكندية بعمان.
--(بترا)
م ف/ ن ح/ف ق
09/03/2024 18:04:34
MENAFN09032024000117011021ID1107956137
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