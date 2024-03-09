افتتاح معرض مشغولات حرفية يدوية ومنتوجات تراثية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان9 آذار (بترا)- افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، معرض المشغولات الحرفية اليدوية والمنتوجات التراثية لمصممين محليين وطلبة تصميم، اليوم السبت، في قرية الصويفية.

وثمنت النجار خلال افتتاحها المعرض الذي حمل عنوان "لباسنا تراثنا"، الذي نظمته منتدى سيدات عمان الثقافي، بالتعاون مع "القرية" جهود القائمين على المعرض الذي يهدف إلى دعم المصممين المحليين، مشيرة إلى دعم وزارة الثقافة لأنشطة المنتدى المتنوعة.

وأشادت بمستوى التصميمات المشاركة بالمعرض من منتوجات ومشغولات، مشيرة إلى أهمية استمرارية هذه المعارض كدعم للمصممين والطلبة.

وقالت رئيسة المنتدى سناء الكاظمي، إن المعرض يهدف إلى دعم الصناعة المحلية بكل تفاصيلها، والتمسك بالتراث.

واشتمل المعرض على مشغولات حرف يدوية خشبية، ومطرزات تراثية ومشغولات ومنتجات غذائية شعبية.

--(بترا)

ع ع/ م ت/ف ق

09/03/2024 18:02:15