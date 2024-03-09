تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 9 آذار (بترا)- خرج آلاف الأشخاص اليوم السبت، في مظاهرة وسط العاصمة لندن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار للحرب الإسرائيلية على غزة، وهي خامس مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة حتى الآن خلال هذا العام.

وبدأ المتظاهرون مسيرتهم ظهر اليوم من حديقة الهايد بارك باتجاه السفارة الأميركية، رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، وإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وإنهاء التواطؤ السياسي والعسكري والمالي للمملكة المتحدة.

وأشارت صحيفة الغارديان البريطانية، إلى أن مظاهرة اليوم تأتي بعد يوم من تصريح مستشارة الحكومة البريطانية لشؤون التماسك الاجتماعي، سارة خان، بأن محاولات تصوير المتظاهرين في المسيرات المؤيدة للفلسطينيين على أنهم متطرفون كانت "شنيعة وخطيرة".

وأضافت خان، أن مثل هذه الادعاءات تخاطر بتقسيم البلاد بشكل أكبر.

--(بترا)

رش/ف ق

09/03/2024 17:51:58