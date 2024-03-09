تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 9 آذار (بترا)- خرج آلاف الأشخاص اليوم السبت، في مظاهرة وسط العاصمة لندن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار للحرب الإسرائيلية على غزة، وهي خامس مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة حتى الآن خلال هذا العام.
وبدأ المتظاهرون مسيرتهم ظهر اليوم من حديقة الهايد بارك باتجاه السفارة الأميركية، رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، وإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وإنهاء التواطؤ السياسي والعسكري والمالي للمملكة المتحدة.
وأشارت صحيفة الغارديان البريطانية، إلى أن مظاهرة اليوم تأتي بعد يوم من تصريح مستشارة الحكومة البريطانية لشؤون التماسك الاجتماعي، سارة خان، بأن محاولات تصوير المتظاهرين في المسيرات المؤيدة للفلسطينيين على أنهم متطرفون كانت "شنيعة وخطيرة".
وأضافت خان، أن مثل هذه الادعاءات تخاطر بتقسيم البلاد بشكل أكبر.
--(بترا)
رش/ف ق
09/03/2024 17:51:58
MENAFN09032024000117011021ID1107956135
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