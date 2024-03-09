Saturday, 09 March 2024 11:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

3/9/2024 2:27:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 9 آذار (بترا)- خرج آلاف الأشخاص اليوم السبت، في مظاهرة وسط العاصمة لندن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار للحرب الإسرائيلية على غزة، وهي خامس مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة حتى الآن خلال هذا العام.
وبدأ المتظاهرون مسيرتهم ظهر اليوم من حديقة الهايد بارك باتجاه السفارة الأميركية، رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، وإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وإنهاء التواطؤ السياسي والعسكري والمالي للمملكة المتحدة.
وأشارت صحيفة الغارديان البريطانية، إلى أن مظاهرة اليوم تأتي بعد يوم من تصريح مستشارة الحكومة البريطانية لشؤون التماسك الاجتماعي، سارة خان، بأن محاولات تصوير المتظاهرين في المسيرات المؤيدة للفلسطينيين على أنهم متطرفون كانت "شنيعة وخطيرة".
وأضافت خان، أن مثل هذه الادعاءات تخاطر بتقسيم البلاد بشكل أكبر.
--(بترا)
رش/ف ق
09/03/2024 17:51:58

MENAFN09032024000117011021ID1107956135

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث