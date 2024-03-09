4 شهداء و7 جرحى جراء الجوع والقصف الإسرائيلي على غزة

عمان 9 آذار (بترا)- أعلنت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة ، اليوم السبت، عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 7 آخرين جراء القصف الإسرائيلي لمنزل عائلة عقلان، بمخيم الشاطئ. وأضافت أن شابة فلسطينية ورضيعا توفيا بسبب الجفاف وسوء التغذية شمالي قطاع غزة. ---(بترا) رصد /ف ق 09/03/2024 17:43:29

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