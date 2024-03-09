4 شهداء و7 جرحى جراء الجوع والقصف الإسرائيلي على غزة

4 شهداء و7 جرحى جراء الجوع والقصف الإسرائيلي على غزة
التاريخ
3/9/2024 2:27:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)- أعلنت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة ، اليوم السبت، عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 7 آخرين جراء القصف الإسرائيلي لمنزل عائلة عقلان، بمخيم الشاطئ.
وأضافت أن شابة فلسطينية ورضيعا توفيا بسبب الجفاف وسوء التغذية شمالي قطاع غزة.
---(بترا)
رصد /ف ق
09/03/2024 17:43:29
MENAFN09032024000117011021ID1107956134
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