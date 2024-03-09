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4 شهداء و7 جرحى جراء الجوع والقصف الإسرائيلي على غزة

3/9/2024 2:27:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- أعلنت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة ، اليوم السبت، عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 7 آخرين جراء القصف الإسرائيلي لمنزل عائلة عقلان، بمخيم الشاطئ.
وأضافت أن شابة فلسطينية ورضيعا توفيا بسبب الجفاف وسوء التغذية شمالي قطاع غزة.
---(بترا)
رصد /ف ق
09/03/2024 17:43:29

MENAFN09032024000117011021ID1107956134

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