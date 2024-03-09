جلسة حوارية بعنوان تمكين المرأة أمام قانوني الأحزاب والانتخاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 9 آذار (بترا) نظمت لجنة المرأة في هيئة الألوية لحزب الميثاق الوطني وبالتعاون مع تجمع لجان المرأة الوطني بإربد في مركز شابات كفرسوم اليوم، جلسة حوارية بعنوان "تمكين المرأة أمام قانوني الأحزاب والانتخاب".
وتحدث نائب رئيس الهيئة الإدارية الدكتورة حنين عدنان عبيدات، عن مسارات التحديث السياسي والمرأة وعن قانوني الأحزاب والانتخاب 2022، مشيرة الى أن عملية التحديث جاءت مع الانتقال للمئوية الثانية من عمر الدولة، وأن الأوراق النقاشية قد وضعت أسس الديمقراطية وسيادة القانون والتحول الديمقراطي.
وأضافت أن قانون الأحزاب 2022 منح للمرأة الأردنية فرصة لأن تكون حاضرة في كل المحافل السياسية، لأنها تملك الأدوات لتستكمل المسيرة، وجاء قانون الأحزاب ليعزز مكانتها ويبرز قدرتها، فكان شرط تأسيس الأحزاب أن يكون نسبة السيدات 20 بالمئة، لإيمانه بدورها في إحداث التغيير في المجتمع.
وفي نهاية الجلسة التي حضرها أعضاء مركز شابات كفرسوم وأعضاء تجمع لجان المرأة وسيدات من المجتمع المحلي، دار حوار مفصل حول جملة من القضايا المتعلقة بالمرأة والانتخابات.
--(بترا)
ع ع/ف ق
09/03/2024 17:24:23
MENAFN09032024000117011021ID1107956133
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