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جلسة حوارية بعنوان تمكين المرأة أمام قانوني الأحزاب والانتخاب

3/9/2024 2:27:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 9 آذار (بترا) نظمت لجنة المرأة في هيئة الألوية لحزب الميثاق الوطني وبالتعاون مع تجمع لجان المرأة الوطني بإربد في مركز شابات كفرسوم اليوم، جلسة حوارية بعنوان "تمكين المرأة أمام قانوني الأحزاب والانتخاب".
وتحدث نائب رئيس الهيئة الإدارية الدكتورة حنين عدنان عبيدات، عن مسارات التحديث السياسي والمرأة وعن قانوني الأحزاب والانتخاب 2022، مشيرة الى أن عملية التحديث جاءت مع الانتقال للمئوية الثانية من عمر الدولة، وأن الأوراق النقاشية قد وضعت أسس الديمقراطية وسيادة القانون والتحول الديمقراطي.
وأضافت أن قانون الأحزاب 2022 منح للمرأة الأردنية فرصة لأن تكون حاضرة في كل المحافل السياسية، لأنها تملك الأدوات لتستكمل المسيرة، وجاء قانون الأحزاب ليعزز مكانتها ويبرز قدرتها، فكان شرط تأسيس الأحزاب أن يكون نسبة السيدات 20 بالمئة، لإيمانه بدورها في إحداث التغيير في المجتمع.
وفي نهاية الجلسة التي حضرها أعضاء مركز شابات كفرسوم وأعضاء تجمع لجان المرأة وسيدات من المجتمع المحلي، دار حوار مفصل حول جملة من القضايا المتعلقة بالمرأة والانتخابات.
--(بترا)
ع ع/ف ق
09/03/2024 17:24:23

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