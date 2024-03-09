فريق الحسين إربد بطلا لدوري سن 19

فريق الحسين إربد بطلا لدوري سن 19
التاريخ
3/9/2024 2:27:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)- توج فريق الحسين إربد، بلقب دوري الشباب تحت سن 19 لكرة القدم، بعد فوزه اليوم على فريق شباب الأردن بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت على ملعب جرش.
وسجل هدف الفوز للحسين إربد لاعبه محمود خروبة، لينهي الفريق الدوري بالصدارة برصيد 13 نقطة، وبالتالي التتويج باللقب.
وجاء فوز الحسين بالبطولة، ثمرة لجهود إدارية وفنية في النادي، قادت الفريق لتحقيق البطولة.
--(بترا)
خ خ/ف ق
09/03/2024 17:20:44
MENAFN09032024000117011021ID1107956132
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