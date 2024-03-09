فريق الحسين إربد بطلا لدوري سن 19

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- توج فريق الحسين إربد، بلقب دوري الشباب تحت سن 19 لكرة القدم، بعد فوزه اليوم على فريق شباب الأردن بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت على ملعب جرش.

وسجل هدف الفوز للحسين إربد لاعبه محمود خروبة، لينهي الفريق الدوري بالصدارة برصيد 13 نقطة، وبالتالي التتويج باللقب.

وجاء فوز الحسين بالبطولة، ثمرة لجهود إدارية وفنية في النادي، قادت الفريق لتحقيق البطولة.

--(بترا)

خ خ/ف ق

09/03/2024 17:20:44