3835طنا من الخضار والفواكه والورقيات وردت للسوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3835طنا، منها 2790طن خضار، و852طن فواكه، و 191طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 35و 50، والبصل الناشف بين 25و35قرشا، والثوم 300قرش و500 قرش، والبطاطا بين 30و 40 قرشا، والبندورة بين 8و 17قرشا، والجزر بين 25و 40قرشا، والخيار بين 40و 60قرشا، والزهرة بين 15و 25قرشا، والليمون بين 25و 40 قرشا، والموز البلدي بين 60و 85قرشا.

--(بترا)

ر ح/ف ق

09/03/2024 17:19:19