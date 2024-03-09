3835طنا من الخضار والفواكه والورقيات وردت للسوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3835طنا، منها 2790طن خضار، و852طن فواكه، و 191طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 35و 50، والبصل الناشف بين 25و35قرشا، والثوم 300قرش و500 قرش، والبطاطا بين 30و 40 قرشا، والبندورة بين 8و 17قرشا، والجزر بين 25و 40قرشا، والخيار بين 40و 60قرشا، والزهرة بين 15و 25قرشا، والليمون بين 25و 40 قرشا، والموز البلدي بين 60و 85قرشا.
--(بترا)
ر ح/ف ق
09/03/2024 17:19:19
MENAFN09032024000117011021ID1107956131
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.