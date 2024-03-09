اختتام دورة تدريب مشرفي حاضنات الابتكار الاجتماعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)- اختُتِمت دورة تدريب مشرفي حاضنات الابتكار الاجتماعي (المرحلة الأولى) التي نفذتها وزارة الشباب بالشراكة مع مؤسسة نهر الأردن ومنظمة "اليونيسف".
وتضمنت فعاليات الدورة التي شارك فيها 15 مشرفا من جميع أنحاء المملكة، جلسات حوارية حول منهاج الابتكار الاجتماعي، تعرف خلالها المشاركون على مفهوم الابتكار الاجتماعي، وريادة الأعمال وأهمية تهيئة اليافعين لمفاهيمه ودراسة المجتمع والفئة المستهدفة وطرق الخروج بحلول مبتكرة.
وأكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، أهمية حاضنات الأعمال في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وترجمة أفكار الشباب الإبداعية إلى مشاريع عمل والتي تصب في مجملها في تمكينهم اقتصاديا.
من جهتها، أكدت مديرة مشروع حاضنات الابتكار الاجتماعي في مؤسسة نهر الأردن، أريج اليوسف، أهمية الخطة الشاملة لتشغيل الحاضنات ودورها في صقل مهارات المدرّبين والمشرفين لدى وزارة الشباب.
وأشار مدير قطاع البرامج والتدريب في المؤسسة الدكتور الحوراني إلى الشراكة ما بين نهر الأردن والوزارة ودورها في إحداث تغيير عند الشباب.
--(بترا)
س ح/ف ق
09/03/2024 17:14:22
MENAFN09032024000117011021ID1107956130
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