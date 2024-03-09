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اختتام دورة تدريب مشرفي حاضنات الابتكار الاجتماعي

3/9/2024 2:27:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- اختُتِمت دورة تدريب مشرفي حاضنات الابتكار الاجتماعي (المرحلة الأولى) التي نفذتها وزارة الشباب بالشراكة مع مؤسسة نهر الأردن ومنظمة "اليونيسف".
وتضمنت فعاليات الدورة التي شارك فيها 15 مشرفا من جميع أنحاء المملكة، جلسات حوارية حول منهاج الابتكار الاجتماعي، تعرف خلالها المشاركون على مفهوم الابتكار الاجتماعي، وريادة الأعمال وأهمية تهيئة اليافعين لمفاهيمه ودراسة المجتمع والفئة المستهدفة وطرق الخروج بحلول مبتكرة.
وأكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، أهمية حاضنات الأعمال في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وترجمة أفكار الشباب الإبداعية إلى مشاريع عمل والتي تصب في مجملها في تمكينهم اقتصاديا.
من جهتها، أكدت مديرة مشروع حاضنات الابتكار الاجتماعي في مؤسسة نهر الأردن، أريج اليوسف، أهمية الخطة الشاملة لتشغيل الحاضنات ودورها في صقل مهارات المدرّبين والمشرفين لدى وزارة الشباب.
وأشار مدير قطاع البرامج والتدريب في المؤسسة الدكتور الحوراني إلى الشراكة ما بين نهر الأردن والوزارة ودورها في إحداث تغيير عند الشباب.
--(بترا)
س ح/ف ق
09/03/2024 17:14:22

MENAFN09032024000117011021ID1107956130

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