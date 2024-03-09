رئيس تجارة عمان : الأردن يمتلك بيئة محفزة للمستثمرين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار(بترا)- أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات بين الأردن وأذربيجان وتعزيز التبادل التجاري بينهما، مشيرا الى متانة علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، على مختلف المستويات والمجالات.

وبحث الحاج توفيق، مع السفير أذربيجان لدى المملكة، ايلدار سليموف بحضور سفير المملكة لدى أذربيجان عمر بركات النهار، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأذربيجان واستغلال الإمكانيات لرفع مبادلاتهما التجارية.

وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، جرى خلال اللقاء، بحث ضرورة زيادة الاستثمارات الأذربيجانية في المملكة، وخاصة أن الأردن يملك بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وأن المملكة لديها اليوم قانون جديد للبيئة الاستثمارية يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، إضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي.

وتناول اللقاء الذي حضره نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان وعضو مجلس إدارة الغرفة فلاح الصغير، والسكرتير الأول في السفارة الأذرية علي قديروف، موضوعات تتعلق بتطوير مجالات التعاون التجاري وخاصة السياحة، وعمل شراكات واستثمارات مشتركة بين البلدين وفتح مزيد من جسور التعاون.

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، الدور الذي يمكن أن تلعبه السفارة الأردنية في أذربيجان لتوفير قاعدة بيانات حول الفرص الاستثمارية بالمملكة، وكذلك السفارة الأذرية في المملكة لجهة توفير بيانات حول السلع الممكن استيرادها وخصوصا المواد الغذائية والأساسية، وتلك القابلة للتصدير واحتياجات السوق الأذربيجانية من السلع والخدمات.

وأكد الحاج توفيق، أن تجارة عمان ستعمل بالتنسيق مع السفارة الأردنية في أذربيجان والأذرية في المملكة لفتح صفحة جديدة من العلاقات التجارية، وإقامة المعارض المشتركة، وتبادل الوفود للاطلاع على الفرص الاستثمارية، وزيادة التبادل التجاري، والتشبيك مع مؤسسات القطاع الخاص هناك من خلال توقيع مذكرات تفاهم مشترك مع نظيرتها في أذربيجان.

ودعا إلى إقامة معرض أردني في أذربيجان، بعد التنسيق مع الجهات المعنية هناك لعرض المنتجات الأردنية التي يتميز بها، إضافة إلى عقد معرض اذري في العاصمة عمان، وضرورة دعوة عدد من الشركات السياحية في أذربيجان لزيارة المملكة، والالتقاء مع المعنيين في السياحة بالأردن، والتعريف بالمنتج السياحي، ولا سيما السياحة الدينية، مؤكدا ان السياحة هي البوابة الرئيسية لرفع المبادلات التجارية بين البلدين.

وأوضح الحاج توفيق إن العلاقات الأردنية الأذرية في المجال الاقتصادي دون مستوى الطموحات ما يتطلب تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المعنية في البلدين لتطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال لا سيما بالقطاعات الواعدة، لافتا لأهمية عقد منتدى اقتصادي مشترك على هامش اجتماعات اللجنة الأردنية الأذرية، بمشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال 10 أشهر من العام الماضي 2023 نحو 4 ملايين دولار، وتعد منتجات صناعة الأغذية من اهم المستوردات الاردنية فيما تعد منتجات الصناعات الكيماوية خاصة الأدوية محضرات الصيدلة من اهم الصادرات الأردنية.

من جهته، أشار السفير سليموف لإهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع الاردن، وخاصة التجارية والاستثمارية، مشيدا بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه بمختلف الجوانب، مؤكدا ان السفارة الاذرية في المملكة ستبذل جهودا مضاعفة للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية بين البلدين، لافتا الى ان هناك اتفاقيات ثنائية بين البلدين قيد التوقيع في مجال النقل البحري والجوي لتسهيل حركة النقل والتجارة.

ولفت سليموف لضرورة بحث آفاق التعاون في قطاع السياحة وسبل الافادة من تبادل خبرات البلدين في مجال الترويج السياحي واستقطاب المزيد من السياح الاذربيجانيين الى الاردن الذي يتمتع بمقومات السياحة بانواعها المختلفة وخاصة الدينية.

واكد السفير الاذربيجاني اهمية تكثيف الحملات الترويجية بين البلدين وتشجيع الشركات السياحية في الاردن لعمل برامج سياحية مشتركة مع اذربيجان.

وحول التعاون الاقتصادي، اوضح ان البلدين يمتلكان فرصا جيدة للأخذ بالتعاون المتبادل نحو مستقبل واعد وهناك قاعدة قانونية وإطار قانوني جيد ، بالإضافة الى نشاط اللجنة الحكومية المشتركة التي من المزمع تنظيم اجتماعها في العاصمة باكو خلال العام الحالي 2024.

من جهته اكد السفير النهار أن القطاع الخاص هو عصب الاقتصاد الوطني، مؤكدا استعداده للتعاون التام مع غرفة تجارة عمان والغرف التجارية لتقديم الخدمات التي من شأنها تسهيل الأعمال التجارية بين الأردن واذربيجان.

ولفت النهار إلى أن هناك بعض المعيقات اللوجستية لجهة زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وأهمها كلف النقل وعدم وجود خطوط نقل بحرية قليلة الكلفة مباشرة بين البلدين، لافتا الى ان شركة الطيران الأذرية ستعمل على تسيير ثلاث رحلات جوية مباشرة اسبوعيا بين البلدين، التي من شأنها الإسهام في زيادة الزيارات السياحية بشكل متبادل بين البلدين.

وأشار الى امكانية تسيير رحلات جوية من باكو الى العقبة مباشرة، وقد يكون هذا الطيران خيارا للمستوردين والمصدرين لزيادة حجم التبادل التجاري وخصوصا في مجال صناعات الادوية.

ولفت السفير النهار إلى اجتماعات اللجنة الأردنية الأذرية المشتركة، والتي ستعقد في باكو خلال شهر أيار من العام الحالي، مؤكدا أهمية الخروج برؤى وآليات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخاصة مجالات التجارة والزراعة والاستثمار.

بدوره، أكد الخطيب ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي مع أذربيجان من خلال زيادة حجم التجارة البينية التي ما تزال متواضعة، لافتا إلى عدة تحديات تواجه مبادلات الأردن واذربيجان التجارية، منها ارتفاع اسعار الشحن الجوي والنقل البري ونقص المعلومات الاقتصادية عن أسواق البلدين.

اما في مجال النقل البحري، اوضح الخطيب ان هناك خطا ملاحيا مباشرا سيتم اطلاقه قريبا، آملا ان يسهم في زيادة تسهيل عمليات نقل البضائع بكلف مالية مناسبة، وزيادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه أشار حمدان، الى ان وفدا اردنيا يمثل القطاع السياحي قد زار باكو بالفترة الأخيرة، بينما هناك ترتيبات لتنظيم زيارة لوفد من وكلاء السياحة والسفر الاذريين، لزيارة المملكة لتعريفهم بالإمكانيات والمواقع السياحية في المملكة، والترويج للسياحة التعليمية بخاصة.

وأكد حمدان أهمية تطبيق برنامج "عمره بلس"، مع اذربيجان والذي يسمح للمعتمرين بالدخول للأردن أولا والتجول في مدن المملكة وزيارة المواقع الدينية ومن ثم المغادرة لأداء العمرة.

بدوره أكد الصغيّر أن "القطاع التجاري والخدمي يثمن أي جهود من شأنها تقوية العلاقات الثنائية مع اذربيجان من خلال تبادل الوفود التجارية لاستكشاف أسواق جديدة وإقامة علاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك خاصة في مجال الخدمات وتكنولوجيا الاتصالات.

--(بترا)

س ص/ف ق

09/03/2024 17:03:12