النابلسي: تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم بالحياة السياسية والحزبية أولوية وطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)-قال وزير الشباب محمد النابلسي، إن تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم بالحياة السياسية والحزبية أولوية وطنية، وأن الوزارة عملت بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والهيئة المستقلة للانتخاب ومختلف المؤسسات على تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية في التشريعات الناظمة للحياة السياسية.

ووفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، بين النابلسي خلال مشاركته انطلاق فعاليات معسكر"الشباب الأردني مواطنون فاعلون في مسيرة الإصلاح والتحديث" الذي نظمه مركز القدس للدراسات بحضور السفير النرويجي ايسبن ليندباك ومدير المركز عريب الرنتاوي، أن المرحلة الحالية تتطلب أن نلمس مخرجات برامج التوعية والتدريب بالمشاركة الفعلية للشباب بالحياة السياسية والحزبية وفي مختلف مواقع صنع القرار.

ولفت النابلسي إلى جهود الوزارة في تنفيذ برامج التمكين السياسي المنبثقة عن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب ومشروع المعهد السياسي وبرنامج الشباب والأمن والسلم.

من جهته، أشار السفير النرويحي إلى أهمية إشراك الشباب وتعزيز حضورهم في إحداث التغيير، والتعبير عن أولوياتهم، مؤكدا ضرورة الاستماع لأصوات الشباب فهم يمتلكون أفكاراً ورؤى جديدة.

ولفت إلى تجربة النرويج في إنشاء مجلس شبابي في كل بلدية يضم مجموعة من الشباب المنتخبين ليقوموا بتقديم النصح والمشورة للسياسيين حول احتياجات وتطلعات الشباب من سكان هذه البلديات.

بدوره قال الرنتاوي، إن البرنامج التدريبي ركز على استهداف المناطق الأقل إقبالاً على الاقتراع سعياً لتأهيل نخبة من الشباب والشابات الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة ليكونوا قادرين على التوعية بأهمية المشاركة السياسية ونقل ما يتلقوه من معارف وخبرات إلى أقرانهم في مجتمعاتهم المحلية.

ويأتي هذا المعسكر بعد سلسة معسكرات تدريبية شارك خلالها ما يقارب 400 شاب وشابة، تضمنت محاور التعريف بالنظام السياسي الأردني وبقانوني الأحزاب والانتخاب، والحياة السياسية في الأردن، وفرص المشاركة الشبابية، والتعريف بقانوني الجرائم الإلكترونية وحق الحصول على المعلومة.

وناقش الشباب خلال الجلسة التحديات التي تواجههم أمام مشاركتهم، وطرح الشباب مختلف الأفكار والحلول والمعلقة بتعزيز الخطاب الإعلامي السياسي وتعزيز برامج التدريب والتثقيف بالشراكة مع الجامعات ودعم المبادرات السياسية وتوظيف الفن و المسارح في التوعية.

--(بترا)

س ح/ف ق

09/03/2024 16:38:01