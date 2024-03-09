رئيس مركز الخليج للأبحاث : يجب النظر الى الأردن من منظور تكاملي أعمق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار(بترا)- أكد رئيس مركز الخليج للأبحاث، الدكتور عبد العزيز بن صقر، أهمية النظر للأردن من منظور إستراتيجي تكاملي أعمق، في ظل تداعيات ما تشهده المنطقة من عدم استقرار.
وقال عبر قناة (ام بي سي) في برنامج القصة مع طارق الحميد،" إنه لا أحد يستطيع ان يغفل دور الأردن وأهميته الكبيرة، باعتباره يشاطر مساحة كبيرة وممتدة من الحدود مع السعوديةً".
وبين بن صقر الأعباء الكبيرة التي يتحملها الأردن والتي تفوق بشكل كبير طاقاته وقدراته، بسبب هجرات اللجوء التي استقبلها على أراضيه عبر التاريخ، مشيرا الى المعضلة الأمنية التي تشكلها محاولات التهريب المتكررة للمخدرات عبر حدوده الشمالية من أكثر من دولة في إطار من الجريمة المنظمة التي تضطر القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي للتعامل معها بكل حزم.
ودعا الى دعم الأردن لإعادة هيكلة اقتصاده، وتعامله مع التزاماته وديونه الخارجية، معتبرا ذلك قضية مهمة.
--(بترا)
م خ/ف ق
09/03/2024 16:01:43
MENAFN09032024000117011021ID1107956127
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