رئيس مركز الخليج للأبحاث : يجب النظر الى الأردن من منظور تكاملي أعمق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار(بترا)- أكد رئيس مركز الخليج للأبحاث، الدكتور عبد العزيز بن صقر، أهمية النظر للأردن من منظور إستراتيجي تكاملي أعمق، في ظل تداعيات ما تشهده المنطقة من عدم استقرار.

وقال عبر قناة (ام بي سي) في برنامج القصة مع طارق الحميد،" إنه لا أحد يستطيع ان يغفل دور الأردن وأهميته الكبيرة، باعتباره يشاطر مساحة كبيرة وممتدة من الحدود مع السعوديةً".

وبين بن صقر الأعباء الكبيرة التي يتحملها الأردن والتي تفوق بشكل كبير طاقاته وقدراته، بسبب هجرات اللجوء التي استقبلها على أراضيه عبر التاريخ، مشيرا الى المعضلة الأمنية التي تشكلها محاولات التهريب المتكررة للمخدرات عبر حدوده الشمالية من أكثر من دولة في إطار من الجريمة المنظمة التي تضطر القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي للتعامل معها بكل حزم.

ودعا الى دعم الأردن لإعادة هيكلة اقتصاده، وتعامله مع التزاماته وديونه الخارجية، معتبرا ذلك قضية مهمة.

--(بترا)

م خ/ف ق

09/03/2024 16:01:43