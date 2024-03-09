الأميرة وجدان الهاشمي ترعى فعالية تسلط الضوء على إنجازات الخير التي حققتها منصة تضامن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)- رعت سمو الأميرة وجدان الهاشمي، بحضور أصحاب السمو الأمير عباس بن علي، والأميرة رجوة بنت علي، والأميرة سيما عباس،
اليوم السبت، في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بعمان، فعالية تسلط الضوء على إنجازات الخير التي تحققت على منصة "تضامن" في العامين الآخيرين.
وفي مستهل الفعالية قدم الشريك المؤسس لمؤسسة ومنصة تضامن، أمير شحادة، شكره لجميع الداعمين لما قدموه على امتداد عامين لما تحقق من قصص نجاح في برامج تضامن التي تستهدف الحالات الإنسانية في مجالات الرعاية الصحية والعلاج والسكن والتعليم والغذاء.
وتحدث عن فكرة انطلاق المؤسسة ومنصتها الإلكترونية وآليات عملها، مستعرضا آلية المساهمة بدعم برامج تضامن والحالات التي يوجه الدعم لها وآليات العمل عليها.
كما تحدث عن الحالات التي تتطلب المساعدة والدعم، مشيرا إلى أنه من خلال "تضامن" تم تجميع مختلف الحالات لعمل منصة الخير بعد إجراء التحقق اللازم ودراسة الحالة ميدانيا.
واستعرض الحالات الإنسانية التي تابعتها تضامن في مختلف مناطق المملكة علاوة على دعم أسر من قطاع غزة قدمت إلى الأردن قبل 10 تشرين الأول
وعلقت هنا، ولم تستطع العودة بالإضافة إلى دعم طلبة من غزة على مقاعد الدراسة الجامعية في الأردن وتقطعت بهم السبل بسبب الأوضاع في غزة.
من جهتها، تحدثت الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد الشريك والاستراتيجي والداعم الرئيس لتضامن؛ ناديا السعيد، عن اهتمام البنك بفكرة "تضامن" منذ البداية وقبل تأسيسها الرسمي انطلاقا من إيمان البنك بأهمية العطاء ودوره في موضوعات المسؤولية الاجتماعية.
وعبرت السعيد، عن اعتزاز البنك بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة تضامن التي بدأت مع انطلاق المؤسسة قبل عامين.
وتحدث المدير العام ورئيس هيئة المديرين في المستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري خلال المؤتمر الذي أدارته الناشطة نيكول شاهين، عن شراكة المستشفى مع مؤسسة تضامن في مجال توفير دعم الحالات التي تستدعي مساعدة ومداخلة طبية، معربا عن اعتزاز المستشفى كونه أول شريك طبي لتضامن.
ودعا الحموري الشباب الى الاقتداء بتجربة تضامن التي قام على تأسيسها شباب مثابرون.
واستعرض المستشار الرئيس لترميم وبناء المنازل في "تضامن" المهندس لؤي النجار، آليات عمل مكتبهم الهندسي في مبادرات الخير لتضامن
وطرق تنفيذ الترميم للمنازل التي يتم فيها العمل على موضوعات الحالات الإنسانية التي تتعامل معها تضامن.
وبدورها تحدثت مشرفة الحالات الإنسانية في تضامن رند الكيالي، عن تجربتها مع المؤسسة، مستعرضة آليات العمل ودورها في متابعة الحالة
وتوفير المساعدة والدعم المطلوب لها.
كما شاركت الكيالي بصحبة مشرف الحالات محمود أبو فرحة في اطلاع الجمهور على عدد من التجارب في متابعة الحالات الإنسانية
ضمن برامج ومبادرات تضامن الانسانية.
وعلى هامش المؤتمر عُرضت نماذج من وسائل ولوازم طبية تقدم لحالات إنسانية مثل كرسي متحرك وغيرها، علاوة على معرض ملصقات
صور لعدد من الحالات الإنسانية التي أشرفت عليها "تضامن" ويتحدث عن قصصهم الحقيقية والموثقة على منصة تضامن حيث تم تلبية احتياجاتهم
المختلفة من مساعدات انسانية من خلال المنصة قدمها متبرعون.
--(بترا)
م ت/ن ح/ف ق
09/03/2024 15:57:15
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