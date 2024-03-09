الأميرة وجدان الهاشمي ترعى فعالية تسلط الضوء على إنجازات الخير التي حققتها منصة تضامن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- رعت سمو الأميرة وجدان الهاشمي، بحضور أصحاب السمو الأمير عباس بن علي، والأميرة رجوة بنت علي، والأميرة سيما عباس،

اليوم السبت، في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بعمان، فعالية تسلط الضوء على إنجازات الخير التي تحققت على منصة "تضامن" في العامين الآخيرين.

وفي مستهل الفعالية قدم الشريك المؤسس لمؤسسة ومنصة تضامن، أمير شحادة، شكره لجميع الداعمين لما قدموه على امتداد عامين لما تحقق من قصص نجاح في برامج تضامن التي تستهدف الحالات الإنسانية في مجالات الرعاية الصحية والعلاج والسكن والتعليم والغذاء.

وتحدث عن فكرة انطلاق المؤسسة ومنصتها الإلكترونية وآليات عملها، مستعرضا آلية المساهمة بدعم برامج تضامن والحالات التي يوجه الدعم لها وآليات العمل عليها.

كما تحدث عن الحالات التي تتطلب المساعدة والدعم، مشيرا إلى أنه من خلال "تضامن" تم تجميع مختلف الحالات لعمل منصة الخير بعد إجراء التحقق اللازم ودراسة الحالة ميدانيا.

واستعرض الحالات الإنسانية التي تابعتها تضامن في مختلف مناطق المملكة علاوة على دعم أسر من قطاع غزة قدمت إلى الأردن قبل 10 تشرين الأول

وعلقت هنا، ولم تستطع العودة بالإضافة إلى دعم طلبة من غزة على مقاعد الدراسة الجامعية في الأردن وتقطعت بهم السبل بسبب الأوضاع في غزة.

من جهتها، تحدثت الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد الشريك والاستراتيجي والداعم الرئيس لتضامن؛ ناديا السعيد، عن اهتمام البنك بفكرة "تضامن" منذ البداية وقبل تأسيسها الرسمي انطلاقا من إيمان البنك بأهمية العطاء ودوره في موضوعات المسؤولية الاجتماعية.

وعبرت السعيد، عن اعتزاز البنك بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة تضامن التي بدأت مع انطلاق المؤسسة قبل عامين.

وتحدث المدير العام ورئيس هيئة المديرين في المستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري خلال المؤتمر الذي أدارته الناشطة نيكول شاهين، عن شراكة المستشفى مع مؤسسة تضامن في مجال توفير دعم الحالات التي تستدعي مساعدة ومداخلة طبية، معربا عن اعتزاز المستشفى كونه أول شريك طبي لتضامن.

ودعا الحموري الشباب الى الاقتداء بتجربة تضامن التي قام على تأسيسها شباب مثابرون.

واستعرض المستشار الرئيس لترميم وبناء المنازل في "تضامن" المهندس لؤي النجار، آليات عمل مكتبهم الهندسي في مبادرات الخير لتضامن

وطرق تنفيذ الترميم للمنازل التي يتم فيها العمل على موضوعات الحالات الإنسانية التي تتعامل معها تضامن.

وبدورها تحدثت مشرفة الحالات الإنسانية في تضامن رند الكيالي، عن تجربتها مع المؤسسة، مستعرضة آليات العمل ودورها في متابعة الحالة

وتوفير المساعدة والدعم المطلوب لها.

كما شاركت الكيالي بصحبة مشرف الحالات محمود أبو فرحة في اطلاع الجمهور على عدد من التجارب في متابعة الحالات الإنسانية

ضمن برامج ومبادرات تضامن الانسانية.

وعلى هامش المؤتمر عُرضت نماذج من وسائل ولوازم طبية تقدم لحالات إنسانية مثل كرسي متحرك وغيرها، علاوة على معرض ملصقات

صور لعدد من الحالات الإنسانية التي أشرفت عليها "تضامن" ويتحدث عن قصصهم الحقيقية والموثقة على منصة تضامن حيث تم تلبية احتياجاتهم

المختلفة من مساعدات انسانية من خلال المنصة قدمها متبرعون.

--(بترا)





م ت/ن ح/ف ق

09/03/2024 15:57:15