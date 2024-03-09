القوات المسلحة تنفذ 10 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 9 آذار (بترا)-نفّذت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، اليوم السبت، 10 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المملكة للتخفيف من آثار الحرب الدامية على قطاع غزة، وتجسيداً لالتزامها بدعم صمود الأشقاء جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

وشاركت في تنفيذ العملية طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة و4 طائرات تابعة للولايات المتحدة الأميركية وطائرتان تابعتان لجمهورية فرنسا وطائرة تابعة لدولة بلجيكا.

وأصبح عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ السادس من تشرين الثاني الماضي 35 إنزالاً جوياً أردنياً، فيما شاركت 10 دول شقيقة وصديقة في تنفيذ 36 إنزالاً جوياً بالتعاون مع القوات المسلحة.

ويستمر الأردن في مساعيه وجهوده لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة بهدف تعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال القوافل البرية أو عبر جسر جوي بنقلها من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

--(بترا)

ل م/ف ق

09/03/2024 15:30:23