الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في السودان برمضان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم السبت، باتخاذ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، قراراً يدعو لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان المبارك.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة عن أمله في أن يشكل قرار مجلس الأمن، الذي صدر أمس بأغلبية أصوات الدول الأعضاء، بداية لحل الأزمة ووقف الحرب التي يشهدها هذا البلد العربي الشقيق منذ أشهر، وأن يكون حلول شهر رمضان المبارك فرصة لوقف إطلاق النار والانخراط في حوار وطني شامل، وبما يغلب المصلحة الوطنية العليا، وصولاً إلى اتفاق يحفظ وحدة أرض وسيادة السودان ويحقن دماء أبناء شعبه الشقيق.

--(بترا)

ص خ/ن ح/ف ق

09/03/2024 15:07:00