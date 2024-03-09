الخريشة: البيئة التشريعية محفزة لانخراط الشباب بالحياة السياسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة، أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الشباب اهتماماً كبيرا جرى ترجمته بقانوني الانتخاب والأحزاب.
وقال الخريشة، خلال لقائه اليوم السبت في بلدية شرحبيل بن حسنة مجموعة من الشباب ضمن برنامج تعزيز مشاركة الشباب بالحياة السياسية الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مركز العالم العربي للتنمية الديموقراطية وحقوق الانسان ومؤسسة قاصد للتدريب والتمكين، إن البيئة التشريعية محفزة للشباب للانخراط بالحياة السياسية والحزبية، خاصة بعد خفض سن الترشح إلى 25 عاما من أجل مشاركة أوسع للشباب في مجالس النواب المقبلة.
وأعرب الخريشة عن أمله في زيادة نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن عدد منتسبي الأحزاب يتزايد بشكل ملحوظ إذ بلغ حالياً 60 ألفا، وهو رقم لم يسبق أن سجل في تاريخ الحياة الحزبية في الأردن.
وجدد الوزير تأكيده على حرية العمل الحزبي وعدم وجود أي سلطة للوزارة أو الحكومة أو أي جهة عليها، وفقاً للقانون، وأن هذه الأحزاب وطنية ولا ارتباطات خارجية لها لأن القانون يمنعها.
وقال، إن الشباب أكثر الفئات المستفيدة من فرصة التحديث السياسي المتاحة اليوم، وأنه عليهم استثمار هذه الفرصة غير المسبوقة لتعزيز مشاركتهم السياسية، مبينا أن الضمانات القانونية تكفل للمواطنين بعدم التعرض لأي مساءلة أو تضييق نتيجة انتماءاتهم الحزبية.
بدورهم، ثمن المشاركون دور جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، في دعم الشباب ومبادراتهم وتشجيعهم على المشاركة بالحياة السياسية.
وأشاروا إلى أهمية توعية فئات المجتمع كافة بمنظومة التحديث السياسي، والتشريعات ذات العلاقة، وبيان أهمية المشاركة بالانتخابات.
--(بترا)
م ها/ن ح/ف ق
09/03/2024 14:35:33
MENAFN09032024000117011021ID1107956121
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