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الخريشة: البيئة التشريعية محفزة لانخراط الشباب بالحياة السياسية

3/9/2024 2:27:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة، أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الشباب اهتماماً كبيرا جرى ترجمته بقانوني الانتخاب والأحزاب.
وقال الخريشة، خلال لقائه اليوم السبت في بلدية شرحبيل بن حسنة مجموعة من الشباب ضمن برنامج تعزيز مشاركة الشباب بالحياة السياسية الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مركز العالم العربي للتنمية الديموقراطية وحقوق الانسان ومؤسسة قاصد للتدريب والتمكين، إن البيئة التشريعية محفزة للشباب للانخراط بالحياة السياسية والحزبية، خاصة بعد خفض سن الترشح إلى 25 عاما من أجل مشاركة أوسع للشباب في مجالس النواب المقبلة.
وأعرب الخريشة عن أمله في زيادة نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن عدد منتسبي الأحزاب يتزايد بشكل ملحوظ إذ بلغ حالياً 60 ألفا، وهو رقم لم يسبق أن سجل في تاريخ الحياة الحزبية في الأردن.
وجدد الوزير تأكيده على حرية العمل الحزبي وعدم وجود أي سلطة للوزارة أو الحكومة أو أي جهة عليها، وفقاً للقانون، وأن هذه الأحزاب وطنية ولا ارتباطات خارجية لها لأن القانون يمنعها.
وقال، إن الشباب أكثر الفئات المستفيدة من فرصة التحديث السياسي المتاحة اليوم، وأنه عليهم استثمار هذه الفرصة غير المسبوقة لتعزيز مشاركتهم السياسية، مبينا أن الضمانات القانونية تكفل للمواطنين بعدم التعرض لأي مساءلة أو تضييق نتيجة انتماءاتهم الحزبية.
بدورهم، ثمن المشاركون دور جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، في دعم الشباب ومبادراتهم وتشجيعهم على المشاركة بالحياة السياسية.
وأشاروا إلى أهمية توعية فئات المجتمع كافة بمنظومة التحديث السياسي، والتشريعات ذات العلاقة، وبيان أهمية المشاركة بالانتخابات.
--(بترا)
م ها/ن ح/ف ق
09/03/2024 14:35:33

MENAFN09032024000117011021ID1107956121

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