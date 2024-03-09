بلدية الطفيلة الكبرى تباشر بإجراءات مشروعات برنامج دعم البلديات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 9 آذار (بترا)- أكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، أن حزمة مشروعات خدمية واستثمارية، ستفذ خلال العام الحالي ضمن برنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن، بغية تحسين وتطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف خلال جولة ميدانية لفريق برنامج دعم البلديات USAID اليوم ، على عدد من المشروعات المزمع تنفيذها، أن هذه المشروعات جاءت ضمن العمل التشاركي والتكاملي مع البرنامج نحو إقامة مشاريع تنموية واستثمارية، تعتمد على الأولويات والاحتياجات من أبرزها إقامة سوق شعبي للسلع مكان موقف الباصات القديم بغية الحد من مشكلة الأزمة المرورية وسط مدينة الطفيلة والحد من انتشار بسطات الخضار والفواكه، إلى جانب تطوير وتوسعة مركز زها الثقافي في منطقة العيص وإقامة شاشة عرض إلكترونية على واجهة مبنى البلدية.
وأشار إلى أن هذه المشروعات من شأنها الإسهام في زيادة إيرادات البلدية، والنهوض بالخدمات الأساسية الخاصة لقطاع المرأة والطفولة إلى جانب حوسبة الخدمات الإدارية والمالية للبلدية، ومعالجة النفايات الصلبة، وإيجاد بيئة سليمة للاستثمار.
وأضاف خلال الجولة، بحضور رئيسة وحدة مركز زها الثقافي في الطفيلة الدكتورة تسنيم العوران، أن مشروعا رياديا لتوسعة وتطوير المركز في الطفيلة سينفذ خلال العام الحالي بتكلفة 300 ألف دينار ضمن برنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن.
وبين أن البلدية تسعى إلى تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للمركز نظراً لما يقدمه من حزمة برامج ترفيهية ورياضية وثقافية و تدريبية متنوعة.
--(بترا)
س م/ف ق
09/03/2024 14:28:30
MENAFN09032024000117011021ID1107956120
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