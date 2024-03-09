فريق النصر يتوج بلقب بطولة الأشبال لكرة اليد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)- ظفر فريق النصر بلقب بطولة الأشبال لكرة اليد، بعد الفوز الذي حققه على فريق الكتة بنتيجة 21-17، في المباراة الختامية التي أقيمت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
المباراة التي أقيمت أمس برعاية رئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد، الدكتور تيسير المنسي، بحضور رئيسي الناديين وأعضاء الاتحاد، كشفت عن لاعبين واعدين في كرة اليد، ما يبشر بمستقبل أفضل للعبة.
ويأتي تنظيم الاتحاد لبطولة الأشبال، في إطار البحث عن تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة انتشارها، أملا في منتخبات وأندية أكثر قوة في السنوات المقبلة.
--(بترا)
خ خ/ف ق
09/03/2024 14:09:18
MENAFN09032024000117011021ID1107956119
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