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فريق النصر يتوج بلقب بطولة الأشبال لكرة اليد

3/9/2024 2:27:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- ظفر فريق النصر بلقب بطولة الأشبال لكرة اليد، بعد الفوز الذي حققه على فريق الكتة بنتيجة 21-17، في المباراة الختامية التي أقيمت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
المباراة التي أقيمت أمس برعاية رئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد، الدكتور تيسير المنسي، بحضور رئيسي الناديين وأعضاء الاتحاد، كشفت عن لاعبين واعدين في كرة اليد، ما يبشر بمستقبل أفضل للعبة.
ويأتي تنظيم الاتحاد لبطولة الأشبال، في إطار البحث عن تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة انتشارها، أملا في منتخبات وأندية أكثر قوة في السنوات المقبلة.
--(بترا)
خ خ/ف ق
09/03/2024 14:09:18

MENAFN09032024000117011021ID1107956119

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