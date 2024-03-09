شراكة بين أمنية وفورتينت لتحسين عمل الشبكات وتعزيز حمايتها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- عقدت شركة أمنية شراكة استراتيجية مع شركة فورتينت العالمية، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، بهدف توفير خدمات لتحسين عمل الشبكات وتعزيز حمايتها.

وبحسب بيان لشركة أمنية اليوم السبت، تهدف الشراكة أيضا إلى توفير قاعدة أساسية لمبادرات التحول الرقمي للمؤسسات والشركات المحلية من القطاعين العام والخاص، حيث ستستفيد أمنية من خبرات شركة "فورتينت" وحلولها في مجال تقديم خدمات متكاملة في إدارة وحماية الشبكات، وستمكن هذه الخدمات المؤسسات من ربط فروعها ومراكز البيانات والمستخدمين العاملين عن بعد بطريقة آمنة مع تحسين وتسهيل إدارة الشبكة وضمان الأداء الأمثل لها.

وقال رئيس دائرة قطاع الأعمال في أمنية إياد جبر، "نحن سعداء بتوقيع هذه الشراكة ونثق بأنها ستمكننا من توفير حلول أمنية متطورة على مستوى المملكة، مما سيساعد المؤسسات والشركات المحلية على حماية بياناتها وأنظمتها من التهديدات السيبرانية المتزايدة."

من جهته، قال نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة في شركة "فورتينت" آلان بينيل، نحن فخورون بشراكتنا مع أمنية، ونثق بأن هذه الشراكة ستوفر حلولاً ستساعد الشركات والمؤسسات على تعزيز أمن شبكاتها وتحسين مبادرات التحول الرقمي.

- - (بترا)

غ ح/ف ق

09/03/2024 14:06:27