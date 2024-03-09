شراكة بين أمنية وفورتينت لتحسين عمل الشبكات وتعزيز حمايتها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)- عقدت شركة أمنية شراكة استراتيجية مع شركة فورتينت العالمية، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، بهدف توفير خدمات لتحسين عمل الشبكات وتعزيز حمايتها.
وبحسب بيان لشركة أمنية اليوم السبت، تهدف الشراكة أيضا إلى توفير قاعدة أساسية لمبادرات التحول الرقمي للمؤسسات والشركات المحلية من القطاعين العام والخاص، حيث ستستفيد أمنية من خبرات شركة "فورتينت" وحلولها في مجال تقديم خدمات متكاملة في إدارة وحماية الشبكات، وستمكن هذه الخدمات المؤسسات من ربط فروعها ومراكز البيانات والمستخدمين العاملين عن بعد بطريقة آمنة مع تحسين وتسهيل إدارة الشبكة وضمان الأداء الأمثل لها.
وقال رئيس دائرة قطاع الأعمال في أمنية إياد جبر، "نحن سعداء بتوقيع هذه الشراكة ونثق بأنها ستمكننا من توفير حلول أمنية متطورة على مستوى المملكة، مما سيساعد المؤسسات والشركات المحلية على حماية بياناتها وأنظمتها من التهديدات السيبرانية المتزايدة."
من جهته، قال نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة في شركة "فورتينت" آلان بينيل، نحن فخورون بشراكتنا مع أمنية، ونثق بأن هذه الشراكة ستوفر حلولاً ستساعد الشركات والمؤسسات على تعزيز أمن شبكاتها وتحسين مبادرات التحول الرقمي.
- - (بترا)
غ ح/ف ق
09/03/2024 14:06:27
MENAFN09032024000117011021ID1107956118
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