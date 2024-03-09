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رئيس النواب يستقبل وفدا من المحكمة الاتحادية العليا العراقية

3/9/2024 2:27:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، عمق العلاقات الأردنية العراقية، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، والأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص دوماً على تقديم كل الإمكانات لدعم أمن العراق واستقراره ومواصلة دعم جهوده في عملية البناء الوطني، بما يحقق طموحات وآمال الشعب العراقي الشقيق.
جاء ذلك لدى استقباله اليوم السبت في مجلس النواب، رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم عبود، والوفد المرافق له من أعضاء المحكمة، بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، والأمين العام للمحكمة الدستورية فراس المجالي، والقائم بالأعمال العراقي لدى المملكة منيف علي حسين.
وقال الصفدي : إننا في الأردن ننظر للعراق على أنه عمق استراتيجي، وما بين بلدينا وشعبينا من الأخوة والروابط المشتركة لا حدود لها، مشيرا إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الأردنية العراقية، والثلاثية مع مصر، والهادفة إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعود بالنفع على شعوب البلدان الثلاثة.
وأكد أن أمن واستقرار العراق يعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، والأردن داعم رئيس لجهود استعادة العراق لدوره الطليعي في عمقه العربي وتأثيره الإقليمي، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الأردني العراقي في مجال القضاء والاستفادة من الخبرات المتبادلة.
من جهته، أكد عبود تقدير بلاده عالياً للمواقف الأردنية الداعمة للعراق بقيادة جلالة الملك، مشيراً إلى مواقف جلالته الحكيمة والمعتدلة والرامية إلى تدعيم أمن واستقرار المنطقة.
وخلال اللقاء، عرض عبود للمهام والاختصاصات والأدوار التي تقوم بها المحكمة وعلى رأسها الرقابة على دستورية القوانين، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات ومتابعة عمل الأحزاب، وكذلك دورها في الحفاظ على التطبيق السليم للدستور والحفاظ على الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين العراقيين.
وأشار إلى سعي المحكمة الاتحادية العليا في العراق للتعاون مع المحاكم الدستورية في المنطقة وعلى رأسها الأردن، بهدف ترسيخ القيم الدستورية وبناء علاقات قضائية خدمة للشعوب من أجل الارتقاء بالقيم الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية.
يذكر أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق يزور المملكة بدعوة رسمية من المحكمة الدستورية الأردنية، وقع خلالها على مذكرة تفاهم ثنائية لتطوير التعاون في مجال القضاء الدستوري.
--(بترا)
م خ/ف ق
09/03/2024 13:58:21

MENAFN09032024000117011021ID1107956117

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