الأردن يشارك في معرض برلين السياحي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- شارك وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة مكرم القيسي، في معرض برلين السياحي ITB Berlin، بحضور المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، إضافة إلى 26 مكتبا سياحيا، والملكية الأردنية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، يعد معرض برلين الذي عقد خلال الفترة ما بين 5-8 آذار الحالي، المعرض التجاري الأكبر للسفر في العالم.

وشهدت فعاليات المعرض لهذا العام حضور 5500 مشترك من 111 دولة، وما يزيد على 90 ألف زائر من المهتمين في القطاع السياحي.

وعلى هامش المعرض عقد القيسي، العديد من اللقاءات الصحفية مع محطات تلفزة عالمية وعدد من الصحف والمواقع والإذاعات المتخصصة لبث رسالة الأردن إلى الجمهور العالمي والتي تسلط الضوء على تنوع المنتج السياحي الأردني مع التركيز على السياحة الدينية والأثرية والعلاجية والاستشفائية وسياحة المغامرات وسياحة المجتمعات المحلية، واستعداد الأردن لاستقبال السياح وبث روح الطمأنينة بانفتاح الأردن للسياح الأجانب من جميع دول العالم.

والتقى القيسي، بعدد من نظرائه العرب بحضور السفير الأردني في ألمانيا الدكتور يوسف البطاينة، حيث جرى بحث الجهود الرامية لتعزيز السياحة البينية للوصول إلى منطقة سياحية تكاملية، وخصوصا أن منطقة الشرق الأوسط هي الإقليم الوحيد في العالم الذي تجاوز أرقام 2019 ،وأظهر تعافيا سياحيا حقيقيا.

كما التقى عددا من نظرائه الأجانب، حيث بحث جهود الأردن في كسر قالب الصورة النمطية في الغرب عن الشرق الأوسط والإقليم، والتقى أيضا مسؤولة السياحة الرواندية والأثيوبية استكمالا للمباحثات التي أجراها في رواندا وإثيوبيا، خلال زيارته الشهر الماضي.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم والتي أعلنت عن العقبة كوجهة سياحية خضراء صديقة للبيئة، والتي قام بتوقيعها رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، وستساهم في جذب السياح الغربيين للعقبة لما لهذا النوع من الوجهات من جاذبية للسياح، أصدقاء البيئة أو ما يسمى بالمسافر المسؤول.

كما حضر القيسي، جانبا من اللقاءات مع شركات طيران منخفض التكاليف وتوقيع عدد من العقود مع شركات الطيران العارض والتي تستهدف تجاوز الإلغاءات ورفد السوق الأردني بالسياح الأجانب، الذين سيسهمون وبشكل مباشر في تعافي القطاع السياحي الأردني من موجة الإلغاءات التي رافقت العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وفي إطار الجهود التي تبذلها هيئة تنشيط السياحة لتعزيز الموسم السياحي وضمن خطة الوزارة والهيئة الطموحة لفتح أسواق جديدة، وقعت الهيئة 6 عقود مع شركات طيران عارض من 5 دول في أوروبا، بواقع 72 رحلة ابتداء من الأول من أيار المقبل وحتى نهاية العام، والتي ستسهم بجهود التعافي للقطاع السياحي في الأردن لهذا العام.

من جهته، قال عربيات، "تشارك الهيئة في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر لما له من دور مهم في التواصل مع مختلف القطاعات المعنية بالسياحة في العالم، والتأثير إيجابا في توجهات ملايين السياح وميولهم السياحية"، مؤكدا أن الهيئة تحرص على تقديم صورة متكاملة لما يزخر به الأردن من عناصر جذب سياحي فريدة ومنتج سياحي مميز.

وأضاف أن الهيئة باشرت مع بدأ فعاليات المعرض، بإطلاق حملة إعلانية ضخمة تتضمن دعاية إعلانية على 100 تكسي تجوب شوارع برلين، كدعاية تسويقية للأردن طيلة أيام فعاليات المعرض الذي شهد حضورا عالميا كبيرا.

وبين أيضا أن الهيئة باشرت بحملة من الدعاية التسويقية للمملكة خلال أيام فعاليات معرض الأفلام في برلين، والذي يشهد حضورا لافتا ومميزا.

وأشار إلى أن عدد زوار المملكة من الجنسية الألمانية ارتفع بنسبة 59 بالمئة خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022، ليبلغ عدد زوار المملكة 94 ألف سائح العام الماضي، مقارنة بما مجموعه 63 ألف سائح عام 2022.

وأوضح أهمية المشاركة الأردنية الناجحة والمثمرة بالمعرض هذا العام، مشيرا إلى أنها جاءت مميزة وكبيرة من حيث عدد مكاتب السياحة والسفر.

وأكد عربيات، أن الجناح الأردني شهد اهتماما كبيرا من جانب كبار المسؤولين وصناع القرار السياحي في السوق الألماني ومختلف دول العالم، لافتا الى حرص الهيئة خلال فعاليات المعرض على التواصل عن قرب مع ممثلي القطاع السياحي العربي والدولي وشركات السفر ومنظمي الجولات السياحية والزوار من ألمانيا، لتعريفهم بالآفاق السياحية الواعدة في الأردن.

يشار إلى أن الهيئة وقعت، على هامش المشاركة بالمعرض، عقودا مع 6 شركات سياحة وسفر من كل من سلوفاكيا وإيطاليا وإسبانيا والتشيك وبلغاريا.

ويتضمن جدول الرحلات إلى الأردن: 24 رحلة من سلوفاكيا اعتبارا من أيار وحتى كانون الأول المقبل، و 16 رحلة من إيطاليا اعتبارا من أيلول إلى كانون أول المقبل، و16 رحلة من إسبانيا اعتبارا من أيلول وحتى كانون الثاني، و8 رحلات من التشيك للفترة من أيلول وحتى تشرين الأول، و8 رحلات من بلغاريا خلال نفس الفترة من أيلول إلى تشرين الأول.

وخلال مشاركة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في المعرض التقى رئيس مجلس المفوضين في السلطة الدكتور فارس بريزات، العديد من شركات السياحة والسفر ووقع اتفاقيات تسهم في تعزيز موقع البترا كأحد أهم الوجهات السياحية في العالم.

--(بترا)

ح خ/أ م/ف ق

09/03/2024 13:46:30