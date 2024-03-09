سفيرتان ليوم واحد تشاركان بأنشطة السفارة البريطانية في عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا) - شاركت طالبتان أردنيتان ، بأنشطة السفارة البريطانية في عمان بمناسبة احتفالاتها باليوم العالمي للمرأة.

وقالت السفارة في بيان صحافي، "انضمت إلينا الفائزتان بمسابقتنا "سفيرة ليوم واحد"، سارة الموسى، التي تدرس للحصول على درجة الماجستير في العمل الاجتماعي والهجرة واللاجئين، وتالا السعودي، التي تدرس للحصول على درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني، للتواصل مع طالبات المدارس والنساء في مجال الأعمال والنساء في الأوساط الأكاديمية".

وقال السفير البريطاني فيليب هول، ونائبة السفيرة ومديرة التنمية هيزل موبراي، "يسعدنا انضمام سارة وتالا إلينا، بينما نركز على التحديات التي تواجه المرأة في الأردن، لقد تحدثتا إلينا هما والنساء الملهمات الأخريات اللواتي التقينا بهن، عن مدى التقدم الذي يحرزه الأردن، وعن التحديات المتعلقة بالأحوال الشخصية والنقل والحصول على رعاية الأطفال".

وقالا "كان شرف لنا مشاركة سارة وتالا، في اجتماعاتنا اليوم، حيث قدمتا منظوراً جديداً واقترحتا بعض الأفكار حول المزيد مما يمكننا القيام به"، وأضافا "أن اليوم الدولي للمرأة هو فرصة لتوسيع الأفق والتفكير بشكل مبتكر".

وقالت سارة "أرحب بهذه الفرصة للدفاع عن مجتمع خالٍ من التمييز، حيث تتمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان الكاملة وتكافؤ الفرص"، مضيفة أنني تعلمت المزيد عن أهمية الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن واستراتيجية السفارة البريطانية بشأن المساواة بين الجنسين والشمول.

وأضافت "كما ناقشت التحديات التي تواجهها النساء والفتيات في الأردن والمملكة المتحدة، والتقيت أيضا بسيدات أعمال ملهمات، وشددتُ على أهمية الاستثمار في النساء والفتيات في الأردن".

من جانبها، قالت تالا "لقد تشرفت بالانضمام إلى السفارة البريطانية للقاء سيدات في مجال الأعمال والدبلوماسية أحدثن فرقاً في مجتمعاتهن".

وأضافت "أريد أن أشجع الفتيات الصغيرات على أن يصبحن مناصرات للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، وآمل أن تساعد هذه الفرصة في إلهام الشمول وتشجيع الشابات الأخريات ليصبحن قائدات مدى الحياة".

-- (بترا)





ص خ/أ م/ب ط

09/03/2024 13:27:26