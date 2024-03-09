الاحتلال يرتكب 10مجازر بحق عائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 آذار (بترا) - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد عائلات في القطاع، راح ضحيتها 82 شهيدا و 122 إصابة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكدت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 155 على القطاع، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30960 شهيدا و 72524 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مضيفة أن 72 بالمئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.

-- (بترا)

أ ش/أ م/ب ط

09/03/2024 13:12:45