الاحتلال يرتكب 10مجازر بحق عائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 آذار (بترا) - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد عائلات في القطاع، راح ضحيتها 82 شهيدا و 122 إصابة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكدت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 155 على القطاع، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30960 شهيدا و 72524 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مضيفة أن 72 بالمئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.
-- (بترا)
أ ش/أ م/ب ط
09/03/2024 13:12:45
MENAFN09032024000117011021ID1107956114
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.