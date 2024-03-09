تأهل اللاعب أبو السعود لنهائي حصان المقابض بثالث جولات كأس العالم للجمباز

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- تأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود، إلى الدور النهائي من منافسات جهاز حصان المقابض، في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للجمباز والمقامة في العاصمة الأذرية باكو، وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس المقبلة.

ونجح أبو السعود أمس الجمعة، في التأهل من بين 8 لاعبين تأهلوا إلى النهائي، بعد أن حل في المركز الخامس بمجموع 14.733 نقطة، متطلعا للصعود إلى منصة التتويج في النهائي والذي يُقام يوم غد الأحد، وذلك من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

ونال أبو السعود، ميدالية ذهبية في الجولة الأولى وميدالية فضية في الجولة الثانية، ما جعله يتصدر ترتيب اللاعبين في مشوار التأهل الأولمبي برصيد 55 نقطة، حيث يتأهل إلى الأولمبياد صاحبا المركزين الأول والثاني في نهاية الترتيب العام للجولات الأربعة من بطولة كأس العالم.

يذكر أن الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة كأس العالم ستقام في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل.

-- (بترا)

خ خ/أ م/ب ط

09/03/2024 13:10:06