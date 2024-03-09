تأهل اللاعب أبو السعود لنهائي حصان المقابض بثالث جولات كأس العالم للجمباز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا)- تأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود، إلى الدور النهائي من منافسات جهاز حصان المقابض، في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للجمباز والمقامة في العاصمة الأذرية باكو، وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس المقبلة.
ونجح أبو السعود أمس الجمعة، في التأهل من بين 8 لاعبين تأهلوا إلى النهائي، بعد أن حل في المركز الخامس بمجموع 14.733 نقطة، متطلعا للصعود إلى منصة التتويج في النهائي والذي يُقام يوم غد الأحد، وذلك من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.
ونال أبو السعود، ميدالية ذهبية في الجولة الأولى وميدالية فضية في الجولة الثانية، ما جعله يتصدر ترتيب اللاعبين في مشوار التأهل الأولمبي برصيد 55 نقطة، حيث يتأهل إلى الأولمبياد صاحبا المركزين الأول والثاني في نهاية الترتيب العام للجولات الأربعة من بطولة كأس العالم.
يذكر أن الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة كأس العالم ستقام في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
09/03/2024 13:10:06
MENAFN09032024000117011021ID1107956113
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.