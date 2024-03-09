ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا) - نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ورشة عمل بعنوان "واقع القانون الدولي الإنساني في ظل الأحداث المعاصرة"، لنخبة من الضباط والقضاة الشرطيين.

وبحسب بيان للجنة، اليوم السبت، هدفت الورشة إلى مأسسة إدارة المعرفة لدى هذه الفئة في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته لا سيما في ظل ما يحدث الآن في قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة إن ما يحدث الآن من اختراق صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل في حربها على غزة وممارستها أبشع الجرائم لم نعهده منذ التاريخ.

وأضاف أن استهداف إسرائيل للمدنيين بشكل مباشر وممارستها أبشع الأساليب الوحشية والإبادة الجماعية بشكل سافر وما يتبعها من حصار وتجويع وتدمير للبنية التحتية واستهدافها للمستشفيات والأطباء وسيارات الإسعاف والصحفيين وغيرها من الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يعتبر اعتداءً مباشراً على قواعده الأساسية، لافتاً الى ضرورة التعرف على ما يجري بشكل دقيق من منظور هذا القانون وتوثيقه الى أن يأتي اليوم الذي يبطل فيه تعطيل القوة السياسية على تنفيذ أحكامه ويحاسب فيه المخالفون لأن جرائم الحرب بموجب القانون الدولي لا تسقط بالتقادم.

وأشار إلى أن الأردن يحظى بقيادة حكيمة ويتمتع بسمعة طيبة لدى المجتمع الدولي لاحترامه للمواثيق الدولية لاسيما وأن الأردن صادق على 14 معاهدة واتفاقية دولية وآخرها نظام روما الأساسي عام 2002.

وناقشت الورشة أوراق عمل متنوعة لخبراء وأساتذة متخصصين في القانون الدولي الإنساني أبرزها: القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني والمبادئ التي يقوم عليها، تطوير القضاء الجنائي الدولي، آليات الملاحقة لدى المحاكم الدولية، الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي1998، الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية بالملاحقة على جرائم الإبادة الجماعية وفقا لنظامها الأساسي وميثاق الأمم المتحدة/ الدعوى المرفوعة من دولة جنوب افريقيا نموذجاً، ودور الأمن العام في تطبيق قواعد القانون الدولي على الصعيد الوطني.

ويأتي انعقاد هذه الورشة والتي هي الثانية من نوعها ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والأنشطة بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجهود مع كافة الجهات المعنية لنشر الوعي بمبادئ هذا القانون بين مختلف شرائح المجتمع والتعامل بأحكامه.

-- (بترا)

ص خ/ب ط

09/03/2024 13:02:43