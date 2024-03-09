ستاندرد اند بورز تثبت التصنيف الائتماني السيادي للأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا) - أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+ /B" ونظرة مستقبلية مستقرة.

ويأتي هذا التثبيت في ظل التحديات الإقليمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسية في المنطقة، وفي خضم موجة من خفض التصنيفات الائتمانية لدول في المنطقة وفي العالم، بسبب حالة عدم اليقين.

وعزت الوكالة تثبيت تصنيف الأردن إلى نجاح السياسة المالية الأردنية في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات الإقليمية، ونجاح المالية العامة بخفض العجز ووضع الدين على منحنى انخفاض تدريجي آمن.

وأشارت الوكالة إلى نجاح السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن، مبينة أن الأردن يملك سياسات مالية ونقدية ثابتة، ستساعده على التعامل مع الأزمات الخارجية التي تتعرض لها المنطقة وعلى رأسها الحرب في غزة.

وأكدت أهمية نجاح برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي ينفذه الأردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن، حيث صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أخيراً على برنامج جديد للأردن "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 1.2 مليار دولار ولمدة 4 سنوات، للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية بعد النجاح في استكمال جميع متطلبات البرنامج السابق.

وعلى صعيد المالية العامة تشير توقعات الوكالة إلى نجاح السياسة المالية بخفض عجز الحكومة العامة إلى ما نسبته 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وخفض نسبة صافي دين الحكومة العامة في السنوات القادمة لتصل إلى ما نسبته 78.9 بالمئة في عام 2027.

ولفتت الوكالة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في نهاية شهر كانون الثاني من العام بقيمة 900 مليون دولار منذ بداية الصراع في غزة، لتصل إلى 19 مليار دولار، والتوقع بانخفاض متوسط نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2024-2027 ليصل إلى 4.5 بالمئة مقارنة مع 7.2 بالمئة خلال الأعوام 2020-2022.

وبهذا الصدد أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس، "إلى أن تثبيت التصنيف الإئتماني للأردن رغم تداعيات الحرب على غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية، ورغم ارتفاع حالة عدم اليقين إقليميا، يمثل شهادة وتأكيدا جديدا من قبل المؤسسات الدولية على متانة المالية العامة في الأردن، ودليلاً على نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة من قبل الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي".

وقال العسعس، إن ما تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة المالية من سياسات للحفاظ على الاستقرار المالي هو الضامن الرئيس لحماية الطبقة الوسطى من تداعيات فقدان مستواها المعيشي والذي تعاني منه دول أخرى في ظل عدم استطاعتها الحفاظ على استقرارها المالي.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المُستقبلية المُستقرة للأردن من قبل وكالة ستاندرد آند بورز يأتي كبرهان على أجواء الاستقرار الاقتصادي التي ينعم بها الاقتصاد الوطني، ومنعته في وجه التحديات العالمية والإقليمية، مُعززاً بنجاح البنك المركزي في بسط دعائم الاستقرار النقدي والمالي والمتمثل بالحفاظ على سعر الصرف الثابت للدينار الذي تدعمه قاعدة مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية تبلغ حالياً 18.1 مليار دولار، ما حافظ على قوة الدينار وجاذبيته وسط بيئة عالمية غير مستقرة، وهو ما ساهم في تراجع معدل الدولرة ليصل حالياً إلى 17.7 بالمئة ليكون ضمن أدنى مستوياته مُنذ عام 2016، فضلاً عن تسجيل معدل تضخم ضمن حدود مناسبة للنشاط الاقتصادي بلغ 2.1 بالمئة في المتوسط خلال عام 2023، وانخفض إلى 2 بالمئة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي.

كما أكد متانة القطاع المصرفي الأردني وكفاءته في إدارة المخاطر، ومواكبته لأفضل الممارسات المصرفية العالمية.

-- (بترا)

رش/أ م/ب ط

09/03/2024 13:00:43

